Netshoes cai na bolsa após anunciar venda para Magazine Luiza

São Paulo – Chegou ao fim a disputa entre Magazine Luiza e Centauro para saber quem ficará com a Netshoes. Agora há pouco, os acionistas da Netshoes aprovaram a venda da empresa para o Magalu.

A notícia impactou nas ações das companhias. Por volta das 12h40, as ações do Magazine Luiza subiam 2%, enquanto os papéis da Centauro caíam 1,58% na B3. Fora do Brasil, as ações da Netshoes caíam 2,63%, sendo vendidas por US$ 3,70 na bolsa de Nova York.

A proposta aprovada pelos acionistas foi de 3,70 dólares por ação, ou seja 115 milhões de dólares. O valor ofertado pelo Magazine Luiza ficou abaixo da última oferta feita pela Centauro que era de 4,10 dólares por ação, aproximadamente 127,3 milhões de dólares.

Valor de mercado

A disputa para saber quem ficará com a Netshoes fez com que o valor de mercado da companhia quase dobrasse desde a primeira proposta recebida no final de abril. No período, o valor de mercado estimado da companhia era de US$ 62,1 milhões. Hoje, o valor é de US$ 114,91 milhões.

No ano, os papéis da Netshoes acumulam valorização de cerca de 60%, passando de US$ 1,50 para US$ 3,70%.