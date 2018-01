Netflix impulsiona S&P e Nasdaq; Johnson e P&G seguram Dow

Nova York- As ações nos Estados Unidos avançaram nesta terça-feira, com fortes resultados da Netflix ajudando a levantar o S&P e o Nasdaq, mas o Dow caiu por perdas da Johnson & Johnson e da Procter & Gamble.

O índice Dow Jones caiu 0,01 por cento, a 26.211 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,21744 por cento, a 2.839 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,71 por cento, a 7.460 pontos.

A Netflix atingiu um recorde de 257,71 dólares e fechou em alta de 9,98 por cento, a 250,29 dólares, ultrapassando a marca de 100 bilhões de dólares em valor de mercado. A pioneira de transmissão de vídeo superou as previsões de Wall Street para novos assinantes no quarto trimestre.

“Não houve outro momento nesta recuperação econômica em que a economia está indo bem, em que as outras economias no mundo vão bem e em que não há até agora uma demonstração de que temos um problema significativo de inflação ou de taxa de juros, que exigiria uma mudança nas avaliações”, disse Jim Paulsen, estrategista-chefe de investimentos do The Leuthold Group.

Paulsen advertiu, no entanto, que, à medida que a série de altas continua, mais desafios surgem, o que poderia causar uma retração.

A Johnson & Johson caiu 4,26 por cento, puxada por uma cobrança de 13,6 bilhões relacionada à nova lei tributária dos EUA e uma decisão judicial numa patente crucial para seu remédio de artrite reumatoide Remicade.

A Procter & Gamble recuou 3,09 por cento, com investidores focando em uma queda na margem bruta do maior fabricante mundial de produtos para o consumidor.

O S&P 500 atingiu uma série de 396 dias de negociação sem uma correção de 5 por cento, de acordo com a LPL Financial, o mais longo registrado. O índice fechou em uma faixa de 5 por cento da pontuação recorde em 467 dos últimos 468 dias de negociação.

Espera-se um crescimento de lucros do quarto trimestre de 12,4 por cento no S&P, de acordo com dados da Thomson Reuters até a manhã desta terça-feira. Das 68 empresas do índice que apresentaram resultados, 76,5 por cento superaram as expectativas de Wall Street.