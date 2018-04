Netflix divulga números em meio a expectativas do mercado financeiro

Depois que a empresa de vídeo Netflix anunciou seus resultados em janeiro deste ano, as ações dispararam quase 10%, atingiram níveis recordes e ajudaram a empresa a ultrapassar pela primeira vez o valor de mercado de 100 bilhões de dólares.

Hoje, quando a Netflix anunciar o resultado fiscal do primeiro trimestre do ano, os investidores esperam repetir a dose.

Analistas estimam um faturamento de 3,69 bilhões de dólares, bem acima dos 2,64 bilhões do mesmo período do ano passado. Entre as principais métricas da empresa para se prestar atenção está a adição de novos usuários, que deve chegar a 6,5 milhões, segundo estimam analistas — 5 milhões no mercado internacional e 1,5 milhão nos Estados Unidos. Se confirmado, o número vai ultrapassar as estimativas iniciais que a própria Netflix traçou para o trimestre.

Apesar do otimismo dos analistas, a companhia tem algumas barreiras pela frente: a concorrente Disney, gigante da produção de conteúdo, prometeu para ainda este ano um aplicativo de streaming, no mesmo modelo de funcionamento do Netflix. Com a entrada da Disney, o mercado ganharia mais um player de peso para competir ao lado de Hulu e Amazon Prime.

A empresa ainda tem de encarar a Copa do Mundo a partir de junho, o que pode prejudicar a audiência de novos lançamentos — essa foi uma preocupação que não se confirmou em 2014, ano em que os Estados Unidos participaram do mundial, ao contrário do que acontece agora.

O resultado pode trazer também notícias sobre as compras recentes da Netflix. No começo do mês a agência Reuters noticiou que a empresa estaria pagando 300 milhões de dólares pela companhia de propaganda Regency, com operações em Los Angeles.

A aquisição ajudaria a Netflix a economizar verba de marketing — um gasto estimado em 2 bilhões de dólares para este ano —, já que a Regency é dona de diversos outdoors utilizados pela empresa para promover suas séries.