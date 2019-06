Nestlé anuncia hambúrguer vegano e Beyond Meat desaba na Nasdaq

São Paulo – A notícia de que a Nestlé irá lançar um hambúrguer vegano derrubou as ações da Beyond Meat nos Estados Unidos. Os papéis da companhia chegaram a cair 5% na Nasdaq e eram negociados na casa dos 99 dólares, cada um.

O hambúrguer da Nestlé será lançado nos Estados Unidos até o final do ano pela marca Sweet Earth. Em entrevista à rede americana CNBC, a Nestlé explicou que a principal composição do hambúrguer é a proteína de ervilha amarela.

O hambúrguer da Sweet Earth não é a primeira iniciativa da Nestlé no setor de hambúrgueres à base de vegetais. Em abril, a companhia suíça lançou um hambúrguer à base de soja e trigo na Europa sob a marca Garden Gourmet.

A Beyond Meat estreou na bolsa americana no mês passado e desde então acumula valorização de 300%. O bom desempenho das ações mostra o tamanho do apetite dos investidores por este setor. A estimativa é que as vendas do setor que hoje somam cerca de 13 bilhões de dólares cheguem em 41 bilhões de dólares em 10 anos.