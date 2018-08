Nervosismo eleitoral afeta mercados e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Nervosismo eleitoral afeta bolsa e eleva juros e dólar. O mercado viveu ontem períodos de nervosismo típicos de incertezas eleitorais: queda da bolsa, alta do juros e desvalorização do real, disse o jornal Valor Econômico.

PT se alia a partidos que apoiaram impeachment. Partido fechou aliança em 15 estados para lançar candidatos e apoiar siglas acusadas antes de “golpe” contra Dilma, diz o jornal O Estado de S.Paulo.

Inflação é de 0,33% em julho e 4,48% em 12 meses. Dados foram informados na manhã desta quarta-feira (08) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Supremo vota hoje aumento de salário de R$ 33.700. A partir das 18h, os 11 magistrados discutirão a proposta orçamentária de 2019, que inclui uma possível revisão de até 16% em seus salários.

Ministério Público processa deputados do Distrito Federal. Em ação incomum, parlamentares são acusados de improbidade administrativa por votarem a favor em projetos que causam impacto financeiro negativo.

Briga do streaming. Nesta quarta-feira, a Fox anuncia seu resultado trimestral, enquanto negocia a venda de seus estúdios cinematográficos para a Disney.

Braskem deve divulgar alta nos ganhos enquanto espera venda. Aumento nos ganhos foi puxado pelas exportações e pelas suas subsidiárias em outros países.

Política e mundo

Alckmin diz não temer delação e classifica de “estranho” rumor de mercado. Ibovespa caiu nesta terça e o dólar subiu ante o real em uma sessão marcada por boatos, um deles de que Alckmin seria atingido por uma delação.

Defesa de Laurence diz que delação “é mentira nojenta”. Ex-presidente da Dersa afirma ser boato afirmações a respeito de delação premiada, “por não ter nada a apresentar a respeito e por não ter praticado crimes”.

Enquanto você desligou…

Iguatemi eleva em quase 19% lucro do 2º tri e vê desafios no 3º tri. Administradora de shopping centers aumentou seu lucro para 60,6 milhões de reais, apoiada em redução de cerca de 30% nas despesas financeiras.

Snap tem prejuízo menor que o esperado no 2º trimestre. A controladora do Snapchat registrou prejuízo líquido de US$ 353,3 milhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 0,27 por ação.

Sanepar tem lucro 29% maior no 2º trimestre. A companhia paranaense de saneamento básico anunciou nesta terça-feira, 7, que teve lucro líquido de 253,6 milhões de reais no segundo trimestre.

Controladora do Tinder eleva receita trimestral com mais usuários pagantes. Match Group, que também tem serviços PlentyOfFish, Match.com e OkCupid, tem investido pesado para levar o Tinder para mercados emergentes.

Latam: Demanda sobe 1,1% em julho na comparação anual; oferta avança 3,6%. Na segmentação por mercado, o maior crescimento da demanda se deu nos mercados domésticos em países sul-americanos.

EUA aplicará tarifas de 25% sobre mais US$ 16 bi de produtos chineses. Medida tinha sido antecipada pela Casa Branca, em meio à disputa comercial com a China, que busca reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos com o país.

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgado o índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) mensal e anual. Nos Estados Unidos, os estoques de petróleo bruto e o rendimento das notas leiloadas do Tesouro. Na China, o índice de preços ao consumidor mensal e anual (IPC), o índice anual de importações e exportações e a Balança Comercial.