Neoenergia deve precificar seu IPO acima de R$ 15 por ação

Apesar no número inexpressivo de IPOs em 2019, o apetite dos investidores por ofertas de ações parece estar ganhando força. A elétrica Neoenergia, a segunda maior do setor, deve ter sua abertura de capital na B3 precificada acima da média da faixa indicativa, em torno de R$ 15 por ação, estimam analistas.

Se as previsões se confirmarem, a ação ficará na metade superior do intervalo entre R$ 14,42 e R$ 16,89, indicando que os papéis devem ter forte demanda. O interesse dos investidores pelo IPO superou a oferta em 5 vezes, segundo informação publicada mais cedo pela coluna do Broadcast.

Estima-se que a elétrica poderá movimentar até cerca de R$ 3,5 bilhões com a venda do lote secundário de 208 milhões de ações – sem considerar a possível venda de lotes adicionais que podem ampliar este valor.

A precificação deve ser fechada nesta quinta-feira (27). Já a abertura de capital, a segunda do ano na B3, está prevista para a próxima segunda-feira (1), sob o código NEOE3.

O interesse dos investidores nas ações da elétrica reflete um otimismo generalizado com empresas do setor, mais do que com a própria companhia, que ainda precisa provar seu valor. Essa é a visão de Eduardo Guimarães, analista da consultoria de investimentos Levante. “Claramente, a Neoenergia não é o melhor ativo do setor elétrico, mas é a segunda maior elétrica do país e os investidores veem o setor com bons olhos” afirma Guimarães.

Apesar dos fortes pedidos de reserva, analistas recomendam a compra das ações por no máximo R$ 15, a média da faixa indicativa. “Olhando para o longo prazo, achamos que este preço tem um potencial de valorização que compensa o risco”, diz Guimarães.

Em relatório, analistas da Suno Research recomendaram a compra no preço máximo de R$ 15,65, apontando que a companhia vem apresentando

expansão nos resultados, recuperação de rentabilidade e métricas operacionais. Segundo eles, isso é fruto da otimização de investimentos,

revisões de tarifas e controle de custos.

Controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, a empresa está entre as maiores distribuidoras de energia em território nacional e também na América Latina, tanto em número de clientes quanto em energia distribuída.

Tentativa frustrada de IPO em 2017

Avaliada hoje em R$ 18,4 bilhões, a Neoenergia já havia tentado estrear na Bolsa em 2017, mas a precificação dos papéis na época não foi suficiente para convencer os acionistas de que a operação valia à pena.

No novo pedido de abertura de capital, a empresa tem ambição de ingressar noNovo Mercado da B3, o segmento mais alto de governança corporativa.

No processo, os controladores da companhia pretendem vender a participação. A Iberdrola venderá 29,7 milhões de ações mas permanecerá como controladora; o BB Investimentos vai se desfazer de 113,4 milhões de papéis e sairá do negócio. Já o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) venderá 64,9 milhões de títulos, reduzindo sua fatia de 38,21% para 32,86%.

Segundo IPO do ano

A abertura de capital da Neoenergia será o segundo IPO de 2019, depois da Centauro, que abriu capital em abril.

Em junho, foi grande a movimentação de ofertas secundárias de ações (follow ons), como a venda das ações detidas pela Caixa Econômica na Petrobras, que movimento R$ 7,3 bilhões na véspera e teve uma demanda bem superior à oferta.

Esta semana também houve a oferta secundária da empresa de tecnologia Linx, que movimentou cerca de R$ 1,2 bilhão no Brasil e no exterior.