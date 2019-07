Neoenergia chega a subir 10% em sua estreia na Bolsa

No segundo IPO do ano, a elétrica Neoenergia chegou a disparar 10% em sua estreia na B3. O papel era negociado acima de 17 reais nos primeiros negócios desta segunda-feira (1º). A companhia precificou sua ação a 15,65 reais na semana passada, com uma demanda nove vezes maior que a oferta. Perto das 11h45, o ativo era votado a 16,88.

Controlada pela espanhola Iberdrola, a segunda maior elétrica do país movimentou mais de R$ 3 bilhões com o processo. No processo, os maiores acionistas venderam a participação. A Iberdrola se desfez de 29,7 milhões de ações, mas manteve o controle. Ela tinha 52,45% da companhia, antes da oferta.

O BB Investimentos vendeu 113,4 milhões de papéis e saiu do negócio. Já o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) vendeu 64,9 milhões de títulos, reduzindo sua fatia de 38,21% para 32,86%.

Tentativa frustrada de IPO em 2017

Avaliada hoje em R$ 18,4 bilhões, a Neoenergia já havia tentado estrear na Bolsa em 2017, mas a precificação dos papéis na época não foi suficiente para convencer os acionistas de que a operação era vantajosa. No novo pedido de abertura de capital, a empresa tem ambição de ingressar no Novo Mercado da B3, o segmento mais alto de governança corporativa.

A abertura de capital da Neoenergia foi a segunda do ano, depois da varejista Centauro, que fez seu IPO em abril.

Em junho, foi grande a movimentação de ofertas secundárias de ações (follow ons), como a venda das ações detidas pela Caixa Econômica na Petrobras, que movimento R$ 7,3 bilhões na véspera e teve uma demanda bem superior à oferta.

Para o segundo semestre, estão previstos várias ofertas de ações, entre eles o da venda de participação da Petrobras na BR Distribuidora, o IPO da Caixa Seguridade, a venda de ações da Caixa no IRB e no Banco Pan, o IPO da Vivara (IPO), Banco Pan e uma possível oferta pública do Banco Inter nos EUA.