Negociação de papéis da Gol é suspensa após balanço divulgado por engano

A Gol comunicou nesta quarta-feira que as apresentações preliminares de resultados da companhia de 2019 e as projeções para 2020 e 2021 foram disponibilizadas em seu site de relação com investidores “por equívoco e sem autorização” da companhia.

“A Gol informa que, ao tomar conhecimento, o material foi imediatamente retirado do site”, afirmou a empresa, sem detalhar quando os números foram publicados e atribuindo a responsabilidade a “fornecedor de serviços”.

A companhia aérea reiterou que divulgará balanço e projeções na quinta-feira, dia 20.

Os papéis da Gol subiam 0,64%, a 36,10 reais, por volta de 11:50, quando tiveram suas negociações suspensas pela B3 em razão de divulgação iminente de fato relevante pela companhia. Na véspera, as ações fecharam em queda de 1,4%, depois de recuarem 3,6% no pior momento.