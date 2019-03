Natura confirma negociações com Avon para potencial transação

São Paulo — A fabricante de cosméticos Natura informou nesta sexta-feira que negocia um acordo com a Avon, após notícias veiculadas na mídia de que a empresa brasileira estaria interessada nas operações da rival.

“A esse respeito, a companhia confirma que vem mantendo discussões com a Avon Products a respeito de potencial transação envolvendo ambas as companhias”, disse a Natura em comunicado enviado em resposta a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As negociações ocorrem quase dois anos após a Natura anunciar a aquisição de 100 por cento da marca britânica The Body Shop, em acordo firmado em julho de 2017, com a francesa L’Oreal por 1 bilhão de euros.

As ações da Natura caíam 8 por cento às 16:43 (horário de Brasília) na bolsa paulista. Enquanto isso, os papéis da Avon negociados em Nova York subiam 10 por cento.

Segundo reportagem do WSJ, citando fonte familiarizada com o assunto, os diretores da Avon discutem uma venda para a Natura e as conversas incluem que a rival compraria o negócio da Avon na América do Norte, além da operação listada em bolsa.

“Nunca comentamos sobre esse tipo de especulação”, disse a porta-voz da Avon à Reuters por email.

Ainda de acordo com o WSJ, as negociações são preliminares e podem não resultar em um acordo.

A Avon vendeu uma fatia majoritária em seu negócio na América do Norte para o grupo de private equity Cerberus Capital em 2015, mantendo uma fatia de quase 20 por cento.