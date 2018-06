Nasdaq e S&P 500 têm alta após decisão do BCE e dados nos EUA

Nova York – O S&P 500 fechou em alta e o Nasdaq alcançou uma nova máxima recorde nesta quinta-feira após o Banco Central Europeu dizer que evitará elevar taxas de juros até meados de 2019 e dados mostrarem força da economia dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones caiu 0,1 por cento, a 25.175 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,247151 por cento, a 2.782 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,85 por cento, a 7.761 pontos.

Os fortes números de vendas no varejo dos EUA foram divulgados um dia após o Federal Reserve elevar sua taxa de juros e sugerir a possibilidade de duas novas altas até o fim de 2018.

O BCE anunciou que encerrará seu programa de compras de títulos ao fim do ano, mas sinalizou que qualquer elevação de juros ainda está distante.

“As pessoas estão olhando para possível aperto da parte do BCE e percebendo que ele pode acabar não se realizando”, disse Stephen Massocca, vice-presidente sênior da Wedbush Securities em São Francisco. “Eu acho que as pessoas viram isso hoje e pensaram que isso era notícia positiva”.

A elevação da taxa de juros pelo Fed na quarta-feira veio acompanhada de uma avaliação econômica otimista. Isso, por sua vez, foi seguido por dados que indicaram vendas acima do esperado no varejo nesta quarta-feira e desemprego caindo para uma mínima de quase 44 anos e meio, ressaltando o otimismo do banco central.

“A habilidade (do Fed) de elevar mais os juros, três ou quatro vezes, na verdade é boa notícia”, disse Doug Cote, estrategista-chefe de mercados da Voya Investment Management.

“A razão pela qual eles são capazes de fazer isso é que a economia está muito forte”.

Os dados de vendas no varejo mais fortes que o esperado “destruíram expectativas”, disse Cote. “Então isso é uma boa notícia em cima de boas notícias e é isso que está puxando os mercados hoje.”