Nasdaq cai, mas Dow Jones fecha no maior nível desde 9 de março

São Paulo – Os mercados acionários americanos chegaram ao fim do pregão desta quinta-feira, 7, sem direção única, com os investidores monitorando ações de tecnologia, que amargaram perdas em meio à possibilidade de maior regulação nos Estados Unidos e da aprovação de um projeto que limita a permanência de imigrantes no país.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,38%, aos 25.241,41 pontos, no maior nível desde 9 de março; o S&P 500 caiu 0,07%, aos 2.770,37 pontos; e o Nasdaq recuou 0,70%, aos 7.635,07 pontos. O subíndice de tecnologia do S&P 500 liderou as perdas do dia e cedeu 1,09%, aos 1.255,77 pontos.

Nos últimos dias, as bolsas em Nova York foram apoiadas pelas apostas dos investidores de economia mais forte em solo americano. O campo positivo teve um fator adicional nesta quinta-feira após o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, indicar que Washington e Pequim chegaram a um acordo que permitiria à empresa chinesa de telecomunicações ZTE fazer negócios novamente.

Para o estrategista-chefe de mercados da Wunderlich Securities, Art Hogan, “se pudermos obter boas notícias sobre o comércio, poderemos começar a nos concentrar nos fundamentos. Isso nos levará de volta a um mercado mais positivo e menos volátil”.

As ações de energia lideraram os ganhos em Nova York, apoiadas pela alta nos preços do petróleo, à medida que os papéis acompanharam os preços do petróleo, que reagiram à expectativa de declínio na produção da Venezuela e do Irã. A Chevron subiu 2,90%, a ExxonMobil avançou 1,00% e a Chesapeake saltou 7,55%.

Entre as techs, o dia foi de realização de lucros recentes, levando o Nasdaq a enfrentar o primeiro dia de baixa em cinco pregões. Além de embolso de ganhos, influenciou o mercado o fato de o Congresso americano poder endurecer regras para imigrantes, o que pesaria nas gigantes do segmento. A Apple caiu 0,27%, a Amazon perdeu 0,38% e a Microsoft recuou 1,57%.

Além disso, alguns parlamentares querem investigar o Google pelo compartilhamento de dados com a empresa chinesa Huawei. As ações da Alphabet, controladora do site, terminaram em baixa de 1,09%. (Com informações da Dow Jones Newswires)