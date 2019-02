Regra para idade mínima no INSS muda de última hora e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Pressionado, Bolsonaro deve levar pessoalmente Previdência ao Congresso

O texto do projeto será entregue às 9h30 de hoje pessoalmente por Bolsonaro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Entre Magazine Luiza e Amazon: a dura vida da Via Varejo

Dona de Casas Bahia e de Ponto Frio anunciou hoje que reverteu lucro em prejuízo líquido de R$ 279 milhões no 4º trimestre de 2018

Previdência: idade mínima começará em 61 anos para homens e 56 para mulheres

O governo fez ajustes de última hora no texto, segundo O Globo, e elevou para 61 anos a idade mínima inicial de aposentadoria para os homens do setor privado (INSS)

Reforma de Bolsonaro deve exigir 40 anos de contribuição para aposentadoria integral

Conforme o Estadão, a proposta elaborada pela equipe econômica sofreu poucas modificações e será apresentada nesta quarta-feira ao Congresso pelo presidente e pelo ministro Paulo Guedes; tempo mínimo de contribuição passaria para 20 anos.



Como será a tramitação da reforma da Previdência por Câmara e Senado

Previsão é que texto não pode estar aprovado antes de setembro; Proposta de Emenda Constitucional exige apoio de dois terços do plenário.

Militares se queixam de filhos e de desarticulação do governo Bolsonaro

Reportagem da Folha de S.Paulo diz que, com crise, três ministros generais pedem freio de arrumação ao presidente.

“Eu fui demitido pelo Carlos Bolsonaro”, diz Bebianno

O ex-ministro negou que seja um homem-bomba do governo e criticou o filho do presidente: “Carlos tem um nível de agressividade acima do normal”.

Galaxy S10: a nova aposta da Samsung contra a Apple

Nova geração de smartphones da sul-coreana Samsung deve trazer inovações tecnológicas que a Apple ainda não tem nos iPhones.

Coreia do Sul será 1ª a oferecer serviço 5G para smartphones

Na país, a principal destas operadoras, KT, já realizou o primeiro teste de serviços 5G em uma área limitada.

Na batalha das doações, Maduro recebe ajuda da Rússia

Presidente venezuelano segue proibindo doação americana afirmando tratar-se de um “show humanitário”.

Militares venezuelanos gravaram em vídeo teste de míssil russo

O teste de armamento faz parte de exercícios militares que ocorreram entre os dias 10 e 15 de fevereiro.

Política e mundo

Brasil montará força-tarefa para entrega de ajuda humanitária à Venezuela

Força-tarefa ficará em Roraima, na fronteira com a Venezuela, e deve servir para auxiliar operação de ajuda humanitária enviada pelos EUA.

A pedido da PF, Justiça solta presidente da CNI

Robson Andrade, preso na manhã desta terça-feira, é alvo da Operação Fantoche, deflagrada contra supostas fraudes no sistema S e no Ministério do Turismo.

Aloysio Nunes pede demissão do governo de SP após operação da PF

O ex-ministro de Temer teria recebido um cartão de crédito vinculado a uma das contas da off shore, controlada por Paulo Preto.

Entre Curitiba e São Paulo: juíza manda Paulo Vieira ficar em SP

Gabriela Hardt decretou a prisão preventiva. Ele deveria ir para a capital paranaense hoje, mas decisão de juíza de SP mantém o operador no estado.

Sistema S não está sujeito ao rigor da administração pública, diz delegada

“Uma destas fragilidades é o fato de tudo ser feito com base em atos declaratórios”, disse a delegada Heloisa Albuquerque.

No mundo real não existe nenhuma crise dentro do governo, diz Moro

Ministro da Justiça e Segurança Pública defende que novo governo não enfrenta crise apesar da demissão de Gustavo Bebianno.

Comissão do Senado aprova convite a Bebianno para explicar denúncias

Ex-ministro pode ou não depor sobre as denúncias de uso de candidaturas “laranjas” para desvio de recursos eleitorais.

61% dos deputados apoiam regime único de Previdência, diz pesquisa

Governo deve apresentar sua proposta para a Previdência nesta quarta-feira. No ano passado, déficit ultrapassou os R$ 290 bilhões.

Enquanto você desligou…

Vale informa medidas para conter rejeitos de barragem em Brumadinho

A Vale diz que está realizando a limpeza do trecho 1, da barragem até o Rio Paraopeba, onde será implantado um dique para retenção dos rejeitos pesados.

Artplan ganha concorrência para campanha publicitária da Previdência

O governo quer evitar na campanha o uso da palavra “reforma” e o slogan da campanha será “Nova Previdência: Justa para todos. Melhor para o Brasil”.

Hacker divulga 3,8 milhões de credenciais de site de legendas brasileiro

Ao todo, listas divulgadas pelo mesmo hacker contém 92,7 milhões de credencias de oito serviços pela web.

Metalúrgicos da Ford entram em greve após anúncio de fim de fábrica

Uma nova assembleia ocorrerá na próxima terça-feira, no dia 26. “Nós lutamos, fizemos de tudo para que isso não ocorresse”, disse o coordenador do sindicato.

Agenda

Nos EUA, há o lançamento das Atas de Reuniões do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC), registo detalhado da reunião da comissão de taxa de juro realizada cerca de duas semanas antes. Na zona do Euro, Peter Praet, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE), deve se pronunciar, fornecendo indicações da possível direção da política monetária.