MPF investiga CVM e Previc e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo

As quentes do dia

MPF investiga CVM e Previc no Postalis. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, órgãos, que defendem investidores e fundos de pensão, são investigados por não conseguir deter rombo de R$ 5,6 bi no fundo dos Correios.

Sócios controladores da Vale já estão livres para vender ações. Segundo o jornal Valor Econômico, os sócios estão livres, desde a semana passada, para vender 869 milhões de ações da mineradora, que representam 16,72% do capital da companhia.

Governadores negociaram PEC suplementar à reforma da Previdência. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que em troca de apoio à aprovação da reforma, Rodrigo Maia se comprometeu a pôr em votação uma PEC suplementar para ajudar a reestruturar e sanear as previdências públicas dos Estados.

Câmara vota decreto de intervenção no RJ nesta segunda. Esta é a primeira vez que a Casa analisará uma intervenção federal desde que a Constituição foi promulgada em 1988.

Juízes ganham R$ 211 milhões com ‘auxílios’ atrasados. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, quase 7 mil magistrados receberam em média R$ 30 mil em dezembro em benefícios e indenizações retroativos em razão de equiparação com deputados.

Privatização da Infraero volta ao radar e pode render até R$ 17,2 bi. Segundo o jornal Valor Econômico, a estatal, encolhida após a perda de dez grandes aeroportos, mas ainda à frente de terminais lucrativos como Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ), agora quer um sócio estrangeiro.

Criminalidade veta Correios em quase metade do Rio. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo divulga que quatro em cada 10 endereços da cidade têm restrição de entrega.

Política e mundo

Rebelião na Baixada Fluminense termina com três presos feridos e 18 reféns liberados. Oito agentes e dez internos que estavam como reféns foram liberados. Secretaria diz ter tomado medidas de controle em razão da intervenção

Começamos uma batalha cujo caminho é o sucesso, diz Temer na TV. O presidente anunciou a presença das Forças Armadas nas ruas e comunidades do Rio e disse que os presídios não serão mais “escritórios de bandidos”.

Ministra do STF rejeita ação contra decreto de intervenção no Rio. O caso chegou ao STF por meio de um advogado de São Bernardo do Campo, que é conhecido por entrar com ações para questionar decisões do governo.

Bancários de todo o país entrarão em greve nesta segunda-feira. Está marcado também um ato na Avenida Paulista, no fim da tarde, que reunirá movimentos sociais contra as reformas do governo Temer.

Governador da Flórida cobra renúncia de chefe do FBI por falha. O diretor reconheceu que em janeiro o FBI recebeu uma informação sobre o comportamento agressivo de Nikolas Cruz, autor confesso do massacre na Flórida.

Enquanto você desligou…

Eletrobras aprova novas condições para encerrar processo com Eletropaulo. A disputa judicial é referente a um empréstimo tomado em 1986 pela Eletropaulo com a Eletrobras.

Petrobras obtém R$444,2 mi com venda de fatia na São Martinho. A empresa vendeu 24 milhões de ações do grupo do setor de açúcar e etanol São Martinho ao preço de 18,51 reais por ação.

Agenda do dia