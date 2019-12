MP mira Flávio e Queiroz; Fiat e Peugeot juntas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Operação do MP mira Queiroz e ex-assessores de Flávio nesta quarta

Entre os ex-assessores que sofrem mandado de busca e apreensão nesta quarta estão parentes da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro

Fiat e Peugeot anunciam fusão; empresa terá 21% do mercado brasileiro

Nova empresa terá metade das ações de cada companhia e deve ser a 4ª maior montadora do planeta, com faturamento combinado de 170 bilhões de euros

Orçamento aprovado pelo Congresso estima alta de 2,32% do PIB em 2020

Texto aprovado nesta terça — que prevê um orçamento de R$ 3,867 trilhões — define gastos em cada área do governo

Enquanto Boeing sofre com 737 Max, Airbus vai bem com modelo econômico

Variantes do airbus A320neo, aeronaves econômicas da companhia francesa, vêm fazendo sucesso entre as aéreas em busca de economizar e renovar suas frotas

Rio é a vitrine da falência dos municípios brasileiros

Um alívio pode vir de uma PEC aprovada ontem pela Câmara que libera R$ 59 bilhões em quatro anos para as cidades brasileiras

Caixa libera saque do FGTS para os nascidos em novembro e dezembro

Para facilitar o atendimento, algumas agências do banco abrirão em horário estendido nos próximos dias

Política e Mundo

Trump deve sofrer impeachment na Câmara. Falta o Senado

O republicano acusado de obstrução de justiça e abuso de poder deve ser o 3º presidente na história dos EUA a ter o impedimento aprovado pela Câmara

“Polexit”? Polônia pode sair da UE após polêmica sobre reforma judicial

A Polônia se integrou à UE em 2004, e o apoio público à filiação continua forte, apesar das desavenças com Bruxelas

Enquanto você desligou…

Fazendeiros argentinos temem escalada de impostos após pacote do governo

Cinco dias após a posse, Fernández elevou os impostos sobre vendas de soja em grãos, farelo de soja e óleo de soja de cerca de 24,5% para 30%

Câmara aprova em primeiro turno aumento de repasses aos municípios

Votação tinha consenso dos deputados e passou com 343 votos a 6; medida ainda precisa ser aprovada em 2º turno e promulgada em sessão do Congresso

Via Varejo enfrenta indícios de fraudes, reformas e impasse no Extra.com

Passado o teste de estresse da Black Friday, as reformas e melhorias continuam e a empresa prevê investir até R$ 800 milhões no ano que vem

Agenda

Nos EUA, como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing do país.

Haverá, ainda, discurso de Lael Brainard, do conselho do Fed, sobre as perspectivas americanas para o mercado.

Já na Zona do Euro, o Eurostat divulga o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de novembro e também o acumulado do ano, desta que é uma das principais formas de aferir a inflação na região. Fique ligado também nos discursos de Christine Lagarde, que foi recém-empossada presidente do Banco Central Europeu (BCE), e de Benoit Coeuré, da comissão executiva do BCE, que podem trazer pistas da política monetária da região.

Frase do dia

“Nossas vidas começam a terminar do dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam” — Martin Luther King