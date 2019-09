Mourão na presidência; procuradores contra Aras e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (9) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

China e Amazônia: a agenda do presidente Mourão

Vice-presidente assume o cargo interinamente até quinta-feira, enquanto Bolsonaro se recupera de cirurgia

Procuradores se mobilizam contra Augusto Aras, o novo PGR

A escolha do novo procurador-geral da República fora da lista tríplice foi classificada por procuradores como “maior retrocesso em 20 anos”

Setor de carne e laticínios já paga preço por mudança climática

O setor responde por entre 13% e 18% dos gases de efeito estufa emitidos por atividades humanas, mas empresas são pouco transparentes sobre as emissões

Receita libera consulta ao 4º lote da restituição do Imposto de Renda

O crédito bancário para 2.819.522 contribuintes será realizado no dia 16 de setembro

Boris Johnson vai à Irlanda tentar destravar o Brexit

Primeiro-ministro britânico viaja à Irlanda, independente, para discutir a questão da fronteira do país com a Irlanda do Norte depois do Brexit

Política e mundo

PGR não pode focar apenas em corrupção, diz Bolsonaro

Presidente respondeu pergunta de um apoiador que questionou se o novo Procurador-Geral da República iria trabalhar “contra a corrupção”

Em casa, Vaccari critica Moro e diz que “cumpriu a vontade do partido”

Justiça determinou que o petista passasse a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, após ser beneficiado pelo indulto natalino de Temer

Indicado para a PGR, Aras já consegue apoio em comissão do Senado

Entre senadores titulares da CCJ, apenas dois declararam que não pretendem dar aval à nomeação de Bolsonaro à PGR, enquanto seis se disseram favoráveis

Aliados de Bolsonaro veem Mourão em nova fase, mas mantêm vigília

Núcleo bolsonarista acredita ter ficado para trás momento em que o general atuava como um “contraponto” ao presidente

Trump volta a atacar Fed e cita corte do compulsório bancário na China

Presidente afirmou que banco central americano “se senta e não faz nada”

Parlamentares britânicos preparam ação legal para adiar Brexit

Estratégia será usada caso o premiê Boris Johnson tente desobedecer a legislação que o obriga a buscar um novo adiamento da saída do Reino Unido da EU

Manifestações contra Bolsonaro ocupam ruas no 7 de setembro

Concentração convocada por diversas lideranças de movimentos sociais e sindicais usava gritos de “Fora Bolsonaro” e “Lula livre”

Enquanto você desligou…

Guedes diz que pacote de incentivo ao emprego ainda está em gestação

Entre as medidas estão a desoneração da folha e a liberação de até R$ 65 bilhões de estoque de empresas para recorrer de sentenças trabalhistas

Guedes reafirma compromisso com teto de gastos

“Temos compromisso em manter o teto de gastos”, afirmou o ministro da Economia Paulo Guedes, em entrevista à imprensa

Acordo com Argentina é independente do período de eleição, diz Guedes

Ministro acredita que acordo vai trazer investimentos de multinacionais e inibir guerra fiscal entre Estados brasileiros e províncias argentinas

Departamento de Justiça investiga 4 montadoras por acordo com Califórnia

Episódio representa nova investida no conflito entre o governo de Trump e o Estado da Califórnia sobre regulações ambientais

Para folgar orçamento, União quer passar gastos com educação a Estados

Transferindo custo como merenda, material didático e transporte de alunos para entes federativos, economia liberaria R$ 9,3 bilhões

Com redução de verba na Saúde, hospitais podem ficar sem água e saneamento

Ministério deve cortar 55,3% dos recursos para os serviços básicos em cidades com menos de 50 mil habitantes e 32% para reforma de hospitais em 2020

Recuperação da economia não virá de fora, diz ex-diretor do BC

Para Alexandre Schwartsman, é preciso aumentar a demanda doméstica para puxar uma melhora do cenário econômico brasileiro

ANP apresenta edital do leilão de excedentes da cessão onerosa

O leilão está marcado para o dia 6 de novembro; as empresas interessadas deverão pagar um bônus de outorga de R$ 106,5 bilhões

Salles diz que Amazônia “não é apenas um zoológico”

Em entrevista ao WSJ, ministro do Meio Ambiente disse que plano do governo é desenvolver indústrias da região, desde mineração até produção de óleo de palma

Agenda

Nesta segunda-feira (9), será divulgado o Boletim Focus, no Brasil, que aponta as previsões para a inflação, a taxa Selic, valor do dólar, exportações e investimentos externos no país para os próximos anos. Já na China, será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços.