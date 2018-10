Moro tem encontro marcado com Bolsonaro e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira, 31, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Juiz Sérgio Moro virá ao Rio encontrar Bolsonaro. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, de O Globo, o juiz deve encontrar o presidente eleito nesta sexta-feira no Rio.

Bandeira de Bolsonaro, projeto “Escola Sem Partido” pode ser votado hoje. Comissão da Câmara pautou votação do tema para “dar resposta à sociedade” sobre a “ideologia de gênero” nas escolas.

Padilha e Onyx se reúnem para conversar sobre governo de transição. A primeira reunião dos coordenadores do governo de transição acontecerá será nesta quarta-feira, 31.

B2W e Americanas devem confirmar recuperação do varejo. Ação da B2W subiu 29% nas últimas quatros semanas, puxada pelo otimismo dos investidores com a eleição de Jair Bolsonaro.

Começa a transição no Rio: chance de descobrir quem é Witzel. Governador foi eleito com promessas fortes para a área de segurança. Nesta terça-feira, falou até em treinar snipers para executar criminosos.

Para a Kellogg, o desafio é ir além de Sucrilho`s e Pringles. Companhia americana especializada em café da manhã investe para entrar na onda dos produtos saudáveis.

A lição da Telefônica: reduziu custos e surfou na bolsa. A dona da Vivo, caiu 1% em receita, mas surpreendeu no corte de custos e teve ajuda da Justiça para levantar os resultados. As ações subiram 14%.

Fomos miseravelmente traídos por Lula, não farei mais campanha para o PT, diz Ciro. Em entrevista à Folha de S. Paulo, candidato derrotado nega que tenha traído partido de Lula e diz que foi convidado a ser vice do ex-presidente no lugar de Haddad.

Moro admite participar do governo Bolsonaro. Segundo o jornal Estado de São Paulo, juiz da Lava Jato afirma que, caso convidado, vai avaliar “se há convergências importantes e divergências irrelevantes”.

Bolsonaro participa de culto com Malafaia no Rio: “Deus capacita os escolhidos”. Segundo O Globo, presidente eleito agradeceu a Deus pela “missão” e disse não ser o mais preparado.

ANJ condena ameaça de Bolsonaro ao jornal Folha de S.Paulo. Segundo O Globo, ex-dirigente do PSL, advogado Gustavo Bebianno afirma que presidente eleito fez “críticas” e nega que governo cortará verbas de publicidade caso discorde de reportagens publicadas pela “Folha”.

Plano para a Infraestrutura prevê R$ 180 bi. Segundo o Valor Econômico, a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro pretende elevar os investimentos em infraestrutura.

Mercado mostra dúvidas sobre a venda de reservas. De acordo com o Valor Econômico, Paulo Guedes explicou que a venda de reservas, hoje em US$ 380 bilhões, será feita apenas em um cenário de crise especulativa sobre o câmbio no país.

Política e mundo

Moro diz que refletirá sobre convite para compor equipe de Bolsonaro. Presidente eleito formalizou convite ao juiz para o cargo de ministro da Justiça em seu mandato de quatro anos.

Marcos Pontes será Ministro de Ciência e Tecnologia de Bolsonaro. Astronauta brasileiro já era mencionado por Bolsonaro como seu futuro ministro. Agora, ele aceitou o cargo publicamente com vídeo no Facebook.

Ministro argentino minimiza fato de Bolsonaro fazer sua 1ª viagem ao Chile. Para Jorge Faurie, o importante é o grau de diálogo e interação dos governos.

Áustria anuncia sua saída do Pacto Mundial de Migração da ONU. “Há alguns pontos que vemos criticamente e onde tememos uma ameaça à nossa soberania nacional”, disse o ministro das Relações Exteriores do país

Ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral vira réu pela 26ª vez. Ex-governador é acusado de lavagem de dinheiro através da rede de restaurantes japoneses Manekineko; ele teria ocultado a propriedade de R$ 3,1 milhões.

Winter, da Americas Quarterly: “Bolsonaro precisa evoluir”. Para editor-chefe da Americas Quarterly, bom desempenho na economia não exclui risco de violação de direitos humanos e de quebra de instituições.

Trump é recebido com protestos em Pittsburgh e visita sinagoga atacada. Membros da comunidade judaica de Pitssburgh promoveram um protesto contra Trump gritando “palavras têm significado” e carregando cartazes.

CNM quer discutir pacto federativo com o futuro governo Bolsonaro. Entidade destaca que o maior interesse do movimento municipalista neste momento é regulamentar as competências e obrigações de cada ente da federação.

Haddad será o articulador da oposição ao governo Bolsonaro, afirma Gleisi. Para presidente nacional do PT, Haddad tem um papel maior do que o do partido pois se tornou depositário da esperança do povo e da luta pela democracia.

Enquanto você desligou…

Roberto Castello Branco é sondado informalmente para assumir a Petrobras. Ex-diretor da Vale e ex-conselheiro da Petrobras foi sondado informalmente para assumir o cargo de presidente da companhia estatal pela equipe de Bolsonaro.

Ideia de reduzir reservas é vista com cautela. Embora a medida não seja questionada tecnicamente, ela deveria ser adotada após medidas mais urgentes para resolver déficit e aumentar competitividade.

Lucro do Facebook cresce 9%, mas mostra desaceleração no 3º trimestre. A rede social gerou lucro líquido de US$ 5,14 bilhões, mas seu faturamento de US$ 13,72 bilhões foi um pouco menor que o esperado.

Copom deve manter Selic estável com riscos menores à inflação. A tendência é que o BC não se comprometa com próximos passos para eventualmente realizar alterações de rota, disse José Carlos Faria, do BNP Paribas.

Novo governador de Minas Gerais quer secretários “voluntários”. Funciona?. Falta de salário não será problema para governador eleito, que tem patrimônio de 69 milhões de reais, mas pode ser obstáculo para secretariado.

Forte concorrência leva Cielo a lucro abaixo do previsto no 3º trimestre. Lucro líquido da companhia de julho a setembro somou R$ 793,2 milhões, uma queda de 22% ante mesmo período de 2017.

RD tem lucro 5,6% menor no 3º tri com desaceleração de vendas. Aumento de despesas também tiveram um impacto negativo no desempenho da companhia.

Crescimento da zona do euro desacelera no 3º trimestre e vai a 0,2%. Apesar do menor ritmo de expansão, região teve o 22º trimestre seguido de alta.

“Vamos salvar a indústria apesar dos industriais brasileiros”, diz Guedes. Cotado para assumir o a pasta da Economia disse que ministério da indústria se transformou em “trincheira da 1ª Guerra Mundial” na defesa de protecionismos.

CNI diz que enfraquecer Mercosul é favorecer a China após fala de Guedes. Segundo a entidade, pequenas e médias empresas que exportam para os países do Mercosul serão as mais afetadas caso haja um enfraquecimento do bloco.