Moro no Senado; definição da Selic e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (19) bem informado:

As quentes do dia

Corte da Selic já aparece nas apostas; Copom divulga decisão nesta quarta

O cenário mais provável ainda é de que o novo ciclo de flexibilização comece no 2º semestre – e a Selic seja mantida em 6,5%

O novo presidente do BNDES terá uma caixa-preta para abrir?

Bolsonaro insiste no mote da caixa-preta no banco, mas economistas e ex-dirigentes dizem que a discussão está atrasada e apontam melhora da transparência

Banco Central dos EUA também deve manter as taxas de juros

Pressão por redução das taxas tanto aqui quanto lá fora ganham fôlego com a economia perdendo força em meio a preocupações com guerra comercial

O G1 anuncia que Total de pessoas deslocadas pelo mundo passa de 70 milhões, diz ONU; número é o maior já registrado

Desse total, quase 26 milhões são considerados refugiados pelos padrões do Acnur. Síria e Venezuela são pontos de preocupação da agência

Em O Globo, Odebrecht deve R$ 438 milhões a 42 executivos e ex-executivos que foram delatores da Lava-Jato

Emílio e Marcelo Odebrecht, donos da empresa, pedem juntos R$ 97 milhões; recuperação judicial é a maior já feita no país

Política e Mundo

Investigar FHC melindra alguém de apoio importante, diz Moro em vazamento

Novas mensagens reveladas pelo Intercept mostra que força-tarefa da Lava Jato se preocupava em mostrar imagem de “imparcialidade”

Procuradores definem lista tríplice para Procuradoria-Geral da República

Mário Bonsaglia foi o mais votado, seguido por Luiza Frischeisen e Blal Dalloul; Bolsonaro não é obrigado a escolher nome da lista para indicar ao cargo

Em derrota para o governo, Senado derruba decreto de armas

Decreto assinado em maio pelo presidente Jair Bolsonaro concedia porte a 20 categorias profissionais; matéria, agora, vai à Câmara dos Deputados

Enquanto você desligou

ONGs pressionam UE a interromper negociações comerciais com Brasil

Elas afirmam que governo Bolsonaro ameaça o funcionamento democrático básico da sociedade civil

Relator da Previdência diz que pode apresentar voto complementar

Reforma já é discutida há 9 horas em comissão especial da Câmara; o debate com parlamentares favoráveis e contrários à proposta pode durar cerca de 3 dias

BNDES tem que desmamar dos recursos do Tesouro, diz relator da Previdência

Samuel defendeu a retirada dos recursos do banco de fomento e que texto apresentado por ele seria uma evolução em relação à proposta do governo

Governo amplia setores autorizados a trabalhar aos domingos e feriados

Agora, 78 setores estão autorizados a funcionar nesses dias. Antes, 72 atividades tinham essa permissão permanente

Além de pizzas e hambúrgueres: iFood agora faz entregas de supermercados

Até o momento, novidade está disponível somente em Osasco e Campinas; plano é expandir as entregas para São Paulo em “alguns meses”

Agenda

Nesta quarta-feira (19), o Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central do Brasil, define a nova taxa de juros Selic, atualmente em 6,5%. A expectativa do mercado é ela seja mantida. Nos EUA, é a vez do Fomc (que equivale ao Copom daqui) decidir sobre a taxa de juros lá, além de divulgar as projeções econômicas para o trimestre. O órgão vai, ainda, soltar comunicado com as perspectivas da política monetária, e haverá coletiva de imprensa da instituição. Ainda nos EUA, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing. Na Zona do Euro, Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), discursa, assim como Benoit Coeuré, membro da Comissão Executiva do BCE.