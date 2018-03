Moro não vê saída para Lula e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Moro diz não acreditar em “acordão” para favorecer Lula no STF. Segundo o jornal Valor Econômico, o juiz disse que não dará certo nenhuma tentativa de acordo com os ministros do STF.



Após 40 dias, intervenção de Temer segue sem rumo contra a violência no Rio. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, mortes violentas se repetem sem uma estratégia clara de general do Exército.

Carf mantém multa à Natura de R$ 925 mi. O caso, relativo a 2008, está relacionado ao uso de uma base de cálculo incorreta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), segundo o jornal O Estado de S.Paulo.

Marina Silva apaga post em que comparou Marille Franco à série ‘O Mecanismo’. Colunista do jornal Folha de S.Paulo mostra que um dos primeiros a criticar a presidenciável foi Jean Wyllys, correligionário da vereadora morta.

TCU retoma processo que julgará inidoneidade de Andrade Gutierrez. Tribunal volta a tratar do caso da usina nuclear de Angra 3, em que identificou cartel e sobrepreço, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Receita de imposto sindical cai 80% na área patronal. Reportagem do jornal Valor Econômico revela que a reforma trabalhista já afeta profundamente as finanças das entidades sindicais, por causa do fim do imposto sindical obrigatório.

Política e mundo

Lula diz que não respeita decisão do TRF4 sobre recursos. Ex-presidente também afirmou que quer ser candidato mais do que nunca

STF nega pautar pedido de Palocci antes de concluir habeas corpus de Lula. Defesa de Palocci cobrava a realização do julgamento de um habeas corpus já na sessão desta terça-feira, 27.

Maia diz que, pela legislação brasileira, Lula está inelegível. Presidente da Câmara dos Deputados disse que é um “direito” do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrar a candidatura à Presidência.

“Não tem plano B”, afirma Dilma sobre candidatura de Lula. Ex-presidente garantiu que o candidato do PT vai derrotar o “golpe” e impedir a privatização da Petrobras.

Com Temer candidato, tenho “ainda mais certeza” de 2º turno, diz Marun. Ministro afirmou ainda que, com informações, o governo vai conseguir furar uma “bolha” que foi criada pela “perseguição contra Temer”.

Maia diz que reoneração deve poupar setores que geram empregos. Proposta para o texto do projeto que retoma a cobrança de tributos da folha de pagamentos não é compartilhada com o governo, segundo o presidente da Câmara.

Parlamento britânico debaterá financiamento da campanha pró-Brexit. Sessão discutirá alegações de que grupo excedeu limite legal de gastos na campanha para o plebiscito sobre a saída britânica da UE.

Austrália expulsa diplomatas russos após caso de envenenamento. O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, disse que os diplomatas têm sete dias para deixar o país.

Rússia critica Reino Unido por mobilização de países contra Moscou. Nações se uniram ao Reino Unido para expulsar diplomatas russos, em demonstração de solidariedade sobre caso de ex-espião

Enquanto você desligou…

Governo dos Estados Unidos abre investigação contra Facebook. Comissão Federal de Comércio vai analisar prejuízos à privacidade dos usuários após uso de dados de 50 milhões de pessoas nas eleições americanas.

Marina Silva diz que não defenderá mais independência do BC. Na campanha de 2014, esse foi um dos temas econômicos mais polêmicos do debate e Marina defendeu a medida.

Petroleiras se preparam para leilões no Brasil e México antes de eleições. Leilão de direitos para explorar petróleo no México e rodada de leilões no Brasil vão ocorrer meses antes das eleições nas duas principais economias latinas.

Agenda do dia

Nesta terça, sai a Receita Tributária Federal e os dados dos empréstimos bancários de fevereiro. Na zona do Euro, será divulgada a pesquisa de confiança de empresas e consumidores de maço e as expectativas de inflação ao consumidor em março.