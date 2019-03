Moro irrita Maia na madrugada; “alívio” dos militares e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Câmara reage mal a “alívio” para militares

Para lideranças, o caminho da Previdência, que era considerado “complicado”, ficou “muito difícil”

Cobrança de Moro por mensagem na madrugada causou reação de Maia a ministro

Folha noticia que o presidente da Câmara disse a aliados que o ministro estava sendo inconveniente pelo gesto

Bolsonaro vai ao Chile de olho em uma reorganização regional

Os presidentes do Paraguai, Mario Abdo, do Peru, Martín Vizcaya e da Argentina, Mauricio Macri, também participarão das discussões para criar o Prosul

STF decide se MP pode obter dados da Receita sem autorização judicial

Decisão do TRF3 afirma que contribuinte está protegido pelo sigilo de seus dados fiscais, e repasse de informações só pode ocorrer com autorização judicial

Investigação de fake news contra Supremo identifica suspeitos e prepara buscas

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, equipe que trabalha em inquérito do STF sairá às ruas, prevê recolher computadores e tirar do ar contas em redes sociais

Planalto tenta acelerar privatização da Eletrobras

Modelo de venda deve ser definido até junho; previsão é que a arrecadação chegue R$ 12,2 bilhões

Justiça cita gastos não declarados com laranja e cobra explicações de ministro

Folha relata que parecer diz que não há comprovação de regularidade do uso de verba pública pelo PSL-MG na eleição

180 deputados estão dispostos a aprovar reforma da Previdência, mas com ajustes

Após consulta a 97,6% da Câmara, levantamento feito pelo jornal O Estado de S.Paulo aponta que, dos 212 parlamentares que afirmaram ser contrários à proposta do governo Bolsonaro, 119 mudariam os votos se houvesse alterações

Nova Zelândia proibirá armas semiautomáticas após atentados

Premiê neozelandesa esperar que a nova lei sobre uso de armamentos esteja pronta até o dia 11 de abril

CCR divulga primeiros resultados após acordos com justiça de SP e PR

Ator de escândalos de corrupção, o grupo já fechou dois acordos de leniência que juntos somam mais de 800 milhões de reais

Eduardo Cury deve ser relator da nova Previdência na comissão especial

Rodrigo Maia foi convencido por Paulo Guedes e pelo secretário da Previdência, Rogério Marinho; nome deve ser oficializado nos próximos dias

O impasse do impasse: Conselho Europeu discute adiar o Brexit

Theresa May solicitou que a data de saída do Reino Unido do bloco seja adiada para o dia 30 de junho

Oposição e centro articulam derrubada de isenção de visto para EUA

Rodrigo Maia, no entanto, pediu aos deputados para esperarem alguns dias até que o clima de desgaste visto no Congresso pudesse diminuir

3 explosões deixam pelo menos 6 mortos e 23 feridos no Afeganistão

Autoridades afirmam que número de vítimas pode ser maior; até o momento, nenhum grupo reivindicou o ataque

Argentina diz seguir com atenção cota de trigo dada pelo Brasil aos EUA

Produtores argentinos têm se queixado da decisão adotada por Brasília de realizar acordos fora do Mercosul

Maia anuncia comissão especial para analisar reforma dos militares

Com previsão de economia de R$ 10 bi, projeto foi entregue à Câmara nesta quarta-feira (20) pelo presidente Jair Bolsonaro

China anuncia nova rodada de negociações comerciais com os EUA

No começo de abril, será a vez de o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, visitar Washington para prosseguir com o diálogo

Política e mundo

Maia chama projeto de Moro de “copia e cola” e critica atuação de ministro

Irritado, presidente da Câmara desaprova articulação do governo e afirma que presidente deve dialogar com deputados.

Protagonismo de Eduardo Bolsonaro nos EUA incomoda Itamaraty

De acordo com a Folha, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara tem atuado como chanceler informal

PF indicia Lula e filho por lavagem de dinheiro e tráfico de influência

Investigação é abastecida pela delação de executivos ligados à empreiteira Odebrecht e mira pagamentos à empresa de marketing esportivo Touchdown.

MPF detalha complexo esquema de corrupção em torno de Sergio Cabral

Ex-governador do Rio foi denunciado pela 29ª vez pelo Ministério Público e já acumula condenação de 186 anos de prisão.

Tribunal da Lava Jato no Rio mantém Pezão preso

Por unanimidade, desembargadores rejeitaram habeas corpus e decidiram que ex-governador e operador vão responder às acusações presos.

Dinheiro para muro de Trump pode vir de escolas para filhos de militares

Departamento de Defesa dos EUA se propôs pagar pelo muro na fronteira com o México.

May se diz “determinada” a concretizar o Brexit

Primeira-ministra britânica solicitou aos sócios da UE um adiamento de três meses para saída do Reino Unido do bloco.

Enquanto você desligou…

Veja o resultado do concurso 2.135 da Mega Sena

Quina teve 50 apostas ganhadoras; cada uma levou R$ 58.359,12

Copom mantém juros inalterados em 6,5% pela oitava vez seguida

Reunião, que começou ontem em Brasília, foi a primeira sob a liderança de Roberto Campos Neto, que assumiu a presidência do BC no lugar de Ilan Goldfajn.

Previdência militar mostra que governo cede às pressões, diz economista

Economistas se frustram com economia de R$ 10 bilhões apresentada pela equipe econômica nesta quarta-feira (20), A reforma trilionária fica mais distante.

Bolsonaro: Reforma de militares foi mais profunda que a do regime geral

Declaração do presidente considera alterações anteriores nas Forças Armadas; projeto com mudanças para categoria foi entregue ao Congresso.

BC mantém taxa Selic em 6,5% ao ano. Veja quanto R$ 5 mil rendem hoje

Banco Central manteve os juros pela oitava vez consecutiva. Investidores precisam se empenhar mais para encontrar bons retornos na renda fixa.

Idade mínima para militar aposentar passa de 30 para 35 anos de carreira

Nova regra será válida apenas para novos ingressantes; quem já está nas Forças Armadas deve cumprir pedágio de 17% sobre tempo que falta.

Câmara aprova liberação de 100% de capital estrangeiro em aéreas

Texto também altera dispositivos da legislação no setor do turismo.

Petrobras vai investir US$ 57,9 bilhões no Rio de Janeiro de 2019 a 2023

Do total, US$ 20 bilhões serão destinados à revitalização de campos maduros na Bacia de Campos.

Vale usou empresa de auditoria para obstruir fiscalização, diz MP

Promotor disse que mineradora pediu encerramento de inquérito que apurava condições de segurança da barragem de Brumadinho.

Popularidade de governo Bolsonaro cai 15 pontos desde janeiro, diz Ibope

Avaliação positiva da nova gestão está em 34% e aprovação pessoal do presidente caiu 16 pontos, a 51%.

Novo status do Brasil não afetaria acordos anteriores, diz OMC

Renúncia ao tratamento especial na organização foi condição imposta por Trump para país entrar na OCDE.

“Crimes de colarinho-branco também matam”, diz Raquel Dodge

Declaração ocorreu em fórum de combate à corrupção.

Agenda

Nesta quinta-feira (21), séra divulgado o relatório mensal do BCE e ocorre a cúpula de líderes da União Europeia. Nos EUA, saem o índice de atividade industrial da Filadélfia, relatórios de empregos do Fed, pedidos iniciais por seguro-desemprego e as transações correntes.