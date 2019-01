Moro em Davos; assessores de Flávio; caos venezuelano e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Oposição vai às ruas na Venezuela para emparedar Maduro

Líder opositor convocou protestos para esta quarta-feira, 23, na data que marca os 61 anos do fim de uma ditadura no país

“Rombo na previdência do servidor é mais sério no curto prazo”, diz Rolim

Segundo o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, mais da metade da despesa do regime próprio da União é déficit.

Previdência caminha para incluir militares em novas regras

Um número cada vez maior de membros do governo oriundos das Forças Armadas tem expressado concordância com a proposta, segundo apuração da Folha de S. Paulo.

Moro e o pior do Brasil na pauta de Davos: corrupção e violência

O ministro da Justiça participa de encontros que devem trazer à tona dois temas que ocupam as manchetes neste início de governo Bolsonaro

Flávio Bolsonaro mantém na Alerj quatro assessores citados pelo Coaf

Ao todo, nove funcionários e ex-funcionários do deputado foram listados por transações suspeitas com Fabrício Queiroz, segundo O Globo desta manhã.

Receita decide investigar nomes citados pelo Coaf

O Estado mostrou que a apuração envolve 27 deputados e 75 servidores. Desse total, ao menos 28 possuem movimentação financeira no mesmo padrão da de Queiroz.

Quais são as 10 maiores redes de franquias do Brasil? Confira

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou sua lista de franqueadoras brasileiras com maior número de unidades.

Em quatro anos, registro de armas por pessoas físicas aumenta em 17 estados

Segundo a Folha de S.Paulo, a alta na criminalidade e sensação de medo podem ter contribuído para crescimento.

Oposição vai às ruas na Venezuela para emparedar Maduro

Líder opositor convocou protestos para esta quarta-feira, 23, na data que marca os 61 anos do fim de uma ditadura no país.

Japão registra déficit comercial pela primeira vez desde 2015

Em 2018, o déficit japonês foi de 1,2 trilhão de ienes, após dois anos de superávit. O crescimento anual das exportações caiu de 11,8%, em 2017, para 4,1%.

EUA tentará extradição de executiva da Huawei do Canadá

Meng, filha do fundador de Huawei, foi detida em Vancouver a pedido dos Estados Unidos, onde é acusada de violar as sanções americanas ao Irã.

Após parceria com Volks, Ford volta ao mundo dos lucros em queda

Montadora reduziu expectativa de lucro para os resultados do 4° trimestre, que serão divulgados hoje.

Política e mundo

Davos: Bolsonaro diz que Brasil, ‘por ora’, permanece no Acordo de Paris

Em discurso no Fórum Econômico Mundial, presidente falou pela primeira vez no sentido de que vai trabalhar para combater mudanças climáticas.

Queiroz confirma indicação ao gabinete de Flávio Bolsonaro de mãe e esposa de suspeito de liderar milícia

Em nota, ex-assessor alega que se solidarizou com família que passava por “grande dificuldade” porque suposto miliciano estava preso “injustamente”.

Temer pede que inquérito sobre suposta propina fique na Justiça de SP

Ação indica que ex-presidente teria recebido recursos ilícitos da Odebrecht como contrapartida ao atendimento de interesses da empreiteira.

Protesto do MPL é o 1º após decreto de Doria proibindo uso de máscara

Manifestantes saíram da Praça da Sé no início da noite; PM estima a participação de cerca de 500 pessoas.

OEA convoca reunião extraordinária sobre Venezuela

País passa por ondas de protestos em meio à crise econômica e política.

EUA cancela reuniões antes de novas negociações comerciais com a China

Jornal afirma que para Washington não foram alcançados avanços suficientes para destravar conflito comercial.

Enquanto você desligou…

Em Davos, Bolsonaro promete apresentar Previdência na volta do Congresso

O governo não deu uma data fechada sobre quando uma votação poderia ocorrer, mas afirmou que será o primeiro trabalho a ser feito.

Guedes diz a investidores que haverá consenso para aprovar Previdência

No Fórum Econômico Mundial, em Davos, Bolsonaro não mencionou proposta de emenda constitucional em seu discurso.

BRF e JBS mantém exportação para Arábia Saudita por plantas frigoríficas

Quinze unidades aparecem na lista dos 25 estabelecimentos credenciados para exportar ao país árabe.

Governo Bolsonaro quer retomar plano de construir até 8 usinas nucleares

Atualmente, Brasil possui duas usinas funcionando, Angra 1 e Angra 2, e uma em construção.

BNDES aprova programa de financiamento coletivo para área da cultura

Programa Matchfunding de Cultura BNDES prevê que a cada R$ 1 captado por projeto o banco investirá R$ 2.

Proposta da GM para sindicato de São José dos Campos não envolve demissões

Empresa automobilística busca acordos com governo e sindicato.

Agenda

Nesta quarta-feira (23), serão divulgados nos EUA os estoques de petróleo bruto semanal e as transações líquidas de longo prazo.