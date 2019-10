Morgan Stanley e Goldman Sachs devem liderar a listagem em bolsa do Airbnb

O Airbnb, empresa de aluguel de casas de curto prazo, deverá contratar o Morgan Stanley e o Goldman Sachs Group como coordenadores líderes em sua planejada listagem no mercado acionário no próximo ano, afirmaram fontes familiarizadas com o assunto na quarta-feira .

As nomeações representariam outra atribuição de alto nível para os bancos de investimento, embora potencialmente menos lucrativas do que o habitual. Isso ocorre porque o Airbnb está inclinado a abrir seu capital por meio de uma lista direta, em vez de uma oferta pública inicial (IPO), disseram fontes.

Em um IPO, as ações são vendidas pela empresa ou seus investidores em um processo gerenciado pelos bancos de investimento como subscritores. Em uma listagem direta, no entanto, nenhuma nova ação é vendida, e o papel dos bancos de investimento é mais do que aconselhar sobre as condições do mercado, em oposição à subscrição.

Como resultado, as empresas podem economizar nas taxas de banco de investimento que pagam por meio de uma listagem direta.

O Airbnb está considerando a abertura de capital em meados de 2020, disse uma das fontes, uma linha do tempo que ajudaria a evitar qualquer volatilidade do mercado de ações antes das eleições presidenciais dos EUA em novembro do próximo ano.

As fontes pediram anonimato para falar sobre o acordo e alertaram que os planos ainda estão sujeitos a alterações. O Airbnb, o Morgan Stanley e o Goldman Sachs se recusaram a comentar.

O Airbnb disse no mês passado que planeja se tornar uma empresa de capital aberto em 2020.

O Airbnb foi avaliado em 31 bilhões de dólares em sua mais recente rodada de captação de recursos privados, de acordo com o provedor de dados PitchBook. A empresa vendeu ações no mercado privado no início deste ano em operação que avaliou a empresa em aproximadamente 35 bilhões de dólares ao redor da época em que comprou o HotelTonight, informou a Vox.

As ações estão sendo negociadas no mercado privado a um preço que avalia o Airbnb em cerca de 46 bilhões de dólares, disseram fontes, alertando que volumes tão baixos de negociação podem inflacionar o preço.

Em comparação, a Hilton Worldwide Holdings e a Marriott International possuem valor de mercado de cerca de 26 bilhões e 40 bilhões de reais, respectivamente.

Com uma listagem direta, o Airbnb seguiria o caminho adotado pela empresa de streaming de música Spotify Technology e pela empresa de mensagens no local de trabalho Slack Technologies, em 2018 e 2019, respectivamente.

Morgan Stanley, Goldman Sachs e Allen & Co foram os três bancos de investimento que prestaram consultoria nas listagens Spotify e Slack.