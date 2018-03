Moody’s rebaixa BRF e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (07) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Operação Trapaça e briga de sócios geram dúvida sobre saúde financeira da BRF. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostra que o rebaixamento da gigante dos alimentos, após ação da PF, gerou conflito no comando da empresa.

Guerra do leite tem Dia D nesta quarta-feira. O grupo mexicano Lala Foods e o francês Lactalis, em pé-de-guerra pela Itambé, devem descobrir como a empresa será administrada até futura arbitragem.

Moody’s corta rating da BRF e mantém perspectiva em negativo. Segundo a agência, uma recuperação da maior exportadora de carne de frango do mundo deve levar mais tempo que o esperado.

Surpresa com alimentos e serviços dispara revisões para baixo no IPCA. Inflação de alimentos e serviços surpreenderam para baixo nos primeiros meses do ano, o que levou a previsões mais otimistas para a alta do IPCA em 2018.

Governo precisa de R$ 80 bi a R$ 100 bi para cumprir regra do Orçamento. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo revela que mesmo com devolução de R$ 130 bi que o BNDES fará ao Tesouro este ano, governo não conseguiria cumprir a ‘regra de ouro’, que impede a União de se endividar para pagar despesas.

Caixa adota concorrência pública para emprestar dinheiro do FGTS. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, na prática, isso significa que o processo de escolha da empresa contemplada será público.

BNDES alega risco para não devolver recursos em 2019. Segundo o jornal Valor Econômico, o presidente Paulo Rabello defendeu ontem que, em 2019, a instituição não devolva os recursos que deve ao Tesouro Nacional.

Política e mundo

Barroso manda investigar vazamento sobre sigilo fiscal de Temer. Medida foi tomada pelo ministro, relator do caso, após a defesa do presidente pedir acesso à decisão.

Planalto reage a Barroso e diz que STF está sendo político. O ministro, que é relator do inquérito dos portos, em que Temer é investigado, autorizou a quebra de sigilo bancário do presidente.

Os caminhos que restam a Lula para evitar a prisão. Pressionar o STF para revisar a prisão após 2ª instância é a principal estratégia para garantir liberdade a Lula.

Conselheiro econômico da Casa Branca renuncia. A decisão ocorreu depois que Trump anunciou altas tarifas sobre importações de aço e alumínio, em medida protecionista que atingirá aliados próximos.

EUA impõem sanções à Coreia do Norte por morte do irmão de Kim. O anúncio é realizado no mesmo dia no qual Kim Jong-un se mostrou disposto a negociar com os EUA a desnuclearização da península coreana.

Enquanto você desligou…

Justiça suspende reajuste dos Correios para o Mercado Livre. A empresa entende serem “ilegais e abusivas” as medidas e alega que “a nova política de preços ocasionará um grave dano aos seus negócios”.

Smiles espera alta de 10% a 16% na receita em 2018. A empresa afirmou que planeja pagamento de dividendos aos acionistas em 2019 correspondente a 25% do lucro líquido.

TIM prevê investimento de R$12 bi até 2020. Para este ano, a companhia estimou crescimento de 5 a 7 por cento na receita de serviços e expansão de dois dígitos no Ebitda.

Investidores desistem de compra da produtora de Weinstein. Essa foi a última reviravolta da longa saga sobre o futuro do estúdio de produção localizado em Nova York, que está à beira da falência após escândalo de acusações de abuso sexual.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai o IGP-DI de fevereiro. A zona do euro divulga seu PIB trimestral. Nos Estados Unidos, sai a variação de empregos privados ADP de fevereiro e os estoques de petróleo bruto.