Moody’s rebaixa ratings do BTG para grau especulativo

São Paulo – A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou a avaliação de crédito da linha de base (BCA) do Banco BTG Pactual de baa3 para ba2 e seus ratings, incluindo o rating de depósito de longo prazo em moeda global e local de Baa3 para Ba2.

A agência também rebaixou o rating de depósito de curto prazo em moeda global e local de Prime-3 para Not Prime e o rating de depósito de longo prazo em escala nacional de Aa1.br para A1.br

Ao mesmo tempo, a Moody’s rebaixou os ratings atribuídos ao Banco BTG Pactual das filiais das Ilhas Cayman e Luxemburgo, incluindo os ratings de dívida sênior sem garantia em moeda global de Baa3 para Ba2.

Os ratings do banco e de suas filiais foram colocados em revisão para rebaixamento no dia 25 de novembro e permanecem em revisão para rebaixamento adicional.

De acordo com a agência, o rebaixamento dos ratings do BTG Pactual incorporam os desafios que o banco enfrenta para conservar a liquidez e preservar sua franquia no momento dos recentes fatos que envolvem seu antigo presidente e CEO.

A dependência do BTG da confiança dos fundos do mercado levou a administração a tomar medidas com o objetivo de conservar caixa, incluindo a venda de ativos e uma interrupção de novas origens de empréstimo.

“O banco permanece exposto a pressões de liquidez se esses esforços não forem efetivos e pode enfrentar um custo mais elevado de financiamento, o que pressionará sua capacidade de gerar grandes níveis de rentabilidade”, informou a Moody’s.

Durante o período de revisão, a Moody’s irá avaliar as ações que a empresa irá tomar para garantir a sustentabilidade de sua liquidez e a geração de ganhos, e para atenuar os efeitos que esses fatos possam ter sobre o relacionamento do BTG Pactual com seus clientes.