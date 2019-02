Moody’s eleva dívida da Irlanda a grau de investimento

Dublin – A agência de classificação de risco Moody’s elevou o rating da Irlanda para grau de investimento nesta sexta-feira, dando um grande impulso ao governo após o resgate financeiro do país e abrindo espaço para investidores proibidos de adquirir papéis com grau especulativo voltarem a comprar dívida.

Esta é a mais recente de uma série de boas notícias para a Irlanda, que se tornou o primeiro país da zona do euro a concluir um plano de resgate e que tem uma economia que está ganhando força.

A Moody’s, que era a única das grandes agências a classificar a dívida do governo irlandês com grau especulativo, elevou a nota do país para Baa3, de Ba1, com perspectiva positiva, citando o potencial de crescimento da economia e o restaurado acesso ao mercado como os principais fatores.

“A aceleração recente do crescimento econômico indica a crescente probabilidade de um crescimento de longo prazo sustentado, que é necessário para a recuperação das finanças públicas da Irlanda”, disse Moody’s em comunicado.