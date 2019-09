Moedas de mercados emergentes têm pior agosto em 22 anos

A Argentina implodiu. Pequim deixou o iuane cair para o menor nível em pelo menos uma década. Bancos centrais globais sinalizaram que estão assustados com a desaceleração do crescimento econômico e correram para cortar os juros. Em quase todos os indicadores, agosto foi um mês que investidores de mercados emergentes gostariam de esquecer.

Considere o seguinte: as moedas de países em desenvolvimento tiveram o pior agosto em pelo menos 22 anos, minando uma aposta de carry trade (operações para obter ganhos com o diferencial de juros entre os países) que apenas começava a se tornar positiva. Investidores sacaram tanto dinheiro dos fundos negociados em bolsa que os fluxos podem ficar negativos em 2019. Além disso, as vendas de títulos em dólares caíram para o nível mais baixo em 42 meses.

Malcolm Dorson, que ajuda a administrar US$ 640 milhões em fundos de mercados emergentes na Mirae Asset Global Investments, em Nova York, disse que foi bom ter descansado com a família no início do verão no hemisfério norte.

Moedas de países emergentes tiveram pior agosto em 22 anos

Segundo ele, os investidores precisam estar atentos ou “para levantar vantagem ou se reposicionar. Tenho certeza de que muitas viagens foram canceladas ou adiadas.”

No total, ações de mercados emergentes perderam US$ 873 bilhões em valor de mercado em agosto, quando a guerra comercial EUA–China se intensificou. A Bears triplicou investimentos em apostas de que ações de países em desenvolvimento sofrerão mais quedas.

Brendan McKenna, estrategista de câmbio da Wells Fargo Securities em Nova York, não espera mudanças drásticas em setembro. “Embora a China tenha apresentado seus planos de retaliação, não me surpreenderia se fosse ainda mais agressiva com as contramedidas.”

As consequências da batalha comercial pressionaram mais o crescimento e levaram pelo menos 12 países, entre eles Tailândia, Indonésia e Peru, a seguir o Fed e reduzir as taxas.

Mesmo com o feriado do Dia do Trabalho nos EUA, Dorson, da Mirae, disse que não ia deixar de acompanhar os mercados abertos.