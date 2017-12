Meirelles nas eleições e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (04) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Meirelles sinaliza que poderá ser “o candidato do governo”. Ministro da Fazenda afirmou que o governo terá um candidato único, e que não será Geraldo Alckmin.

Maduro anuncia criação do Petro, a moeda virtual da Venezuela. Criptomoeda será vinculada ao comércio de petróleo e é a mais nova aposta do governo Maduro para salvar a economia venezuelana.

Petrobras faz sua primeira grande licitação após a Lavas Jato. Companhia busca investimentos na ordem de 3 bilhões de reais para modernizar a bacia de Campos.

Snapchat planeja a maior mudança de design de sua história. Companhia busca retomar o status de rede social preferida da geração Z.

BR Distribuidora entra na mira de pequenos investidores. Expectativa é que os papéis da maior subsidiária da Petrobras comecem a ser negociados em Bolsa a partir do dia 15.

Siemens negocia acordo sobre corrupção no metrô de SP. Acordo estaria avaliado na casa de 1 bilhão de reais em torno das ações movidas contra a empresa no âmbito do escândalo de corrupção nas gestões tucanas do estado.

Temer reúne presidentes de partidos e articula apoio à reforma. Reunião com lideranças foi marcada para a próxima quarta-feira, data que inicialmente seria destinada à votação do texto na Câmara.

Governo derruba liminar que impedia publicidade sobre reforma. Em sua decisão, desembargador diz que a suspensão da propaganda configura “grave violação à ordem pública”.

Política e mundo

Sem votos, Maia decide não pautar votação da Previdência. Em encontro com Temer há duas semanas, Maia tinha combinado com o governo tentar por a reforma em votação na próxima quarta-feira.

Pela 3ª vez, Gilmar Mendes manda soltar Jacob Barata Filho. O ministro acolheu pedido de habeas corpus da defesa de Barata e revogou decretos de prisão preventiva que pesavam contra ele.

Venda de veículos novos no Brasil tem melhor novembro desde 2014. No acumulado do ano, as vendas de veículos novos somam 2,027 milhões de unidades, alta de 9,8% sobre o período de janeiro a novembro do ano passado.

EUA deixam acordo da ONU sobre proteção de migrantes e refugiados. País aderiu ao pacto em 2016, sob o mandato de Barack Obama.

Ex-general ingeriu cianureto, diz Procuradoria da Holanda. Slobodan Praljak ingeriu um líquido diante do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPII) que o julgava por crimes na Guerra da Bósnia (1992-1995).

Enquanto você desligou…

Aumento de capital da Cemig rende R$ 1,1 bilhão. Segundo a estatal mineira, foram adquiridas pelos acionistas 50.106.730 ações ON, que representam 74,95% da proposta de emissão, e 118.949.754 ações PN, ou 89,39% da proposta inicial.

Petrobras eleva preço da gasolina e reduz o do diesel. A decisão foi tomada em uma reunião do Grupo Executivo de Mercado e Preço, realizada na quinta-feira (30). Os reajustes entraram em vigor neste sábado (2).

AmBev paga US$926,5 mi à ELJ e amplia fatia em cervejaria. A Ambev passará a ser titular de aproximadamente 85% da Tenedora, deixando a ELJ com os 15% remanescentes.

Administrador holandês não poderá votar em assembleia da Oi. A decisão representa uma derrota para o fundo Aurelius. O fundo norte-americano é um dos dois principais detentores de títulos da Oi, junto com a Goldentree.

Privatização de US$300 bi de estatais sauditas vai devagar. Os principais problemas são a grande burocracia, uma estrutura legal inadequada, mudanças frequentes de prioridade em departamentos do governo e cansaço entre investidores.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o IPC-Fipe de novembro e o Boletim Focus do Banco Central.