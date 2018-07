Moeda iraniana registra forte queda ante aumento das sanções americanas

Teerã – A moeda iraniana continua em sua espiral descendente, atingindo uma nova baixa no próspero mercado negro de câmbio, num movimento que reflete o aumento das sanções americanas.

O rial iraniano caiu para 112.000 por dólar neste domingo, de 98.000 para cada US$ 1 no sábado. A taxa de câmbio estabelecida pelo governo foi de 44.070 por dólar, frente os 35.186/US$ 1 determinados no início de janeiro.

O rial iraniano tem desvalorizado de forma constante há anos, mas a queda se acelerou nos últimos meses após a decisão dos EUA de se retirar do acordo nuclear com o Irã em maio e do anúncio de aumento de sanções, que começa no próximo mês.

Na semana passada, o governo do Irã demitiu o chefe do banco central do país, Valiollah Seif, cujas políticas também tem sido apontadas como motivo para a queda do rial, e alterou regulamentações sobre a entrada de moedas estrangeiras para combater as negociações no mercado negro.

Fonte: Associated Press