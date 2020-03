Misterioso fundo Ponta Sul desaba 80% e lidera perdas no Brasil

Entre as perdas espetaculares nos fundos de ações brasileiros nesta semana, uma se destaca: FIA Ponta Sul IE. O fundo teve um retorno negativo de 55,3% somente em 9 de março, mais de quatro vezes a queda no índice de ações Ibovespa naquele dia e o maior baixa dentre 1.400 fundos de ações brasileiros, segundo dados compilados pela Bloomberg.

No acumulado do ano até a segunda-feira, o fundo caiu 80,1%, também a maior perda entre os pares, com ativos sob gestão encolhendo para R$ 1 bilhão, ante o pico de R$ 5,6 bilhões em 23 de janeiro.

Representantes do Ponta Sul não responderam a solicitações de comentário por telefone e e-mail.

O fundo FIA Ponta Sul IE foi lançado em 2012, possui um único cotista e é administrado por Flávio Calp Gondim, de acordo com documentos regulatórios. Em novembro do ano passado, o fundo tinha na sua carteira ações da empresa de varejo Magazine Luiza e da fabricante de calçados Alpargatas, segundo os mais recentes documentos disponíveis.

Baseada no Rio de Janeiro, a Ponta Sul Investimentos, empresa que administra o fundo, foi uma das primeiras investidoras no Banco Inter, um banco digital brasileiro que conta com o SoftBank Group Corp entre os acionistas. A Ponta Sul possui uma participação de 14,8% no Banco Inter, de acordo dados da Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Inter perdeu cerca de 26% de seu valor de mercado nos últimos oito dias. O SoftBank possui uma participação de 14,98% no banco.

Desde seu lançamento até o dia 9 de março, o fundo FIA Ponta Sul IE teve um retorno de 33,6% em moeda local, comparado a um ganho de 49% no índice de ações do Ibovespa. O administrador do fundo é o Banco BTG Pactual, de acordo com a CVM.

Os mercados brasileiros foram particularmente afetados pela queda global nos ativos. O índice de ações Ibovespa apagou 14 meses de ganhos desde o final de janeiro e caiu 28,7% desde seu pico no início do ano, com a queda dos preços do petróleo e o nervosismo alimentado por coronavírus que martelaram as ações globais.

Nesta quarta-feira, outra queda de 10% acionou um circuit breaker para o Ibovespa pela segunda vez em três dias.