Ministro teria criado candidatos laranjas em eleições e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (04) bem informado:

As quentes do dia

Ministro de Bolsonaro criou candidatos laranjas para desviar recursos na eleição

Diretório presidido por Marcelo Álvaro Antônio repassou R$ 279 mil a postulantes que pagaram empresas de assessores, segundo a Folha

Davi Alcolumbre é alvo de duas investigações no STF

Os inquéritos no Supremo Tribunal Federal apuram irregularidades na campanha eleitoral de 2014.

O que a vitória de Davi Alcolumbre significa para o governo Bolsonaro

Um dos grandes vencedores da noite de domingo foi o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também do DEM e padrinho político de Alcolumbre

Brumadinho, dia 11: como Brasília responderá?

Como mostra a reportagem de capa da última edição de EXAME, um caminho para começar a mudar o setor é rever o Código de Mineração, de 1967

Vale divulga lista com nomes de 114 mortos identificados em Brumadinho

Desde a tragédia, ocorrida no dia 25 de janeiro, os bombeiros já resgataram 121 corpos.

Renúncias previdenciárias vão tirar R$ 54 bi dos cofres do INSS em 2019

Reportagem do Estadão mostra que, em meio à discussão de novas regras para a Previdência, benefícios a pequenas empresas, exportadores e entidades filantrópicas equivalem a um quarto do déficit do sistema; reforma pode incluir a eliminação de parte das renúncias atuais.

Governo abordará Previdência na 1ª sessão do novo Congresso

Planalto tem pressa em aprovar a reforma, mas terá que mostrar capacidade de articulação dentro de nova estratégia,

Vamos superar pauta econômica antes de discutir a de costumes, diz Maia

Eleito pela terceira vez presidente da Câmara, Maia diz à Folha que debate sobre temas como Escola sem Partido cria ambiente prejudicial a reformas e que possível votar a reforma da Previdência até julho

Grupo de Lima se reúne para pressionar por saída de Maduro

Reunião convocada pelo Canadá visa discutir futuro político da Venezuela e reiterar apoio ao plano de reconstrução de Juan Guaidó

França reconhece Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela

País reconheceu nesta segunda-feira o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, como presidente interino da Venezuela com a incumbência de convocar eleições presidenciais

Onda de calor deve diminuir em fevereiro, prevê Inmet

Próximas semanas devem ser marcadas por temperaturas altas, mas dentro das médias históricas

Nayib Bukele é eleito presidente de El Salvador, com 54% dos votos

Bukele, de 37 anos, concorreu pelo partido de direita Grande Aliança pela União Nacional.

Política e mundo

“Você pode até tirar de cena o velho Renan, mas não matá-lo”, diz senador

Derrotado na queda de braço com o Palácio do Planalto, Renan Calheiros encarnará, a partir de agora, a figura de líder da oposição ao governo Bolsonaro.

Alcolumbre votou contra cassação de Aécio e pelo aumento de salário do STF

Veja o histórico de votações do novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Com corte de 21 mil cargos, governo quer economizar R$ 209 mi por ano

Decreto está previsto para sair ainda este mês; mudança não necessariamente significará que 21 mil pessoas serão demitidas.

Triunfos no Congresso consolidam poder do DEM

Partido ganha influência política com reeleição de Rodrigo Maia (RJ) ao comando da Câmara e a vitória de Davi Alcolumbre (AP) à presidência do Senado

Bolsonaro tem menor base no Congresso desde Collor

Na Câmara, base oficial de Bolsonaro representa 22% das cadeiras, enquanto no Senado não passa de 8% – levando-se em conta coligações e apoios já anunciados.

Estados pedem ajuda para apoiar a reforma da Previdência

Antes de apoiarem o governo federal, Estados em crise querem colocar um novo socorro na mesa de negociação.

Procurador-geral da Venezuela diz estar sendo ameaçado de morte pelos EUA

Ameaças seriam contra aqueles que tentarem prejudicar o autoproclamado presidente do país, Juan Guaidó

Morre Sabrina Bittencourt, ativista que denunciou João de Deus

Ativista deixou carta dizendo que estava tratando um linfoma, não via seus filhos e disse que estaria sendo perseguida

Enquanto você desligou…

Flávio Bolsonaro sobre decisão de Marco Aurélio: “Não vim pedir foro”

Senador afirmou que respeita deliberação de ministro e que vai prestar “esclarecimentos sem problema nenhum” sobre o caso

Vale: alarme não funcionou porque barragem se rompeu rapidamente

Sistema de alerta sonoro é acionado manualmente a partir de um Centro de Controle de Emergências e Comunicação que funciona 24 horas por dia.

Agência de classificação coloca rating da Embraer em revisão para elevação

Moody’s atribui medida ao acordo entre a brasileira e a Boeing para criar uma joint venture

CVM recebe segunda reclamação contra Vale

Ação argumenta que mineradora divulgou informações falsas sobre segurança das minas, questão parecida com 1ª ação recebida pela comissão contra a empresa

Agenda

Nesta segunda-feira (04), serão divulgados no Brasil o IPC Fipe de janeiro e o Boletim Focus. Nos EUA, serão divulgadas as encomendas à indústria e o discurso de Mester, membro do FOMC.