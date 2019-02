Ministro exonerado; discurso de Trump; Moro na Câmara e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (6) bem informado:

As quentes do dia

Vida real: Moro apresenta projeto anticrime na Câmara

Ministro da Justiça vai ao Congresso explicar projeto que altera 14 leis e que levanta debates entre especialistas em direito e segurança.

Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é exonerado por Bolsonaro

Segundo o ministro da Casa Civil, Antônio foi exonerado para assumir cargo de deputado, mas retornará ao posto de ministro amanhã

Reforma da Previdência deverá mudar regras trabalhistas para jovens

Manchete de O Globo informa que, para Paulo Guedes, as mudanças devem fazer com que as empresas contratem mais jovens.

Odebrecht pagou R$ 630 milhões a políticos na Venezuela, diz investigação

Segundo o Estadão, delações e documentos indicam que construtora brasileira está envolvida em financiamento ilegal de campanhas eleitorais e pagamento de propinas para chavistas e opositores em troca de contratos públicos entre 2006 e 2014.

Plano anticrime de Moro já encontra resistência entre ministros do STF

Magistrados ouvidos pela Folha de S. Paulo veem inconstitucionalidade em pontos como restrição a progressão de pena e têm cautela com legítima defesa.

Sem surpresas, Copom deve manter juros em 6,5%

Ata da reunião deve dar norte para o mercado sobre os próximos passos da autoridade monetária.

Senado vai escolher hoje integrantes da Mesa Diretora

Além da distribuição de cargos na Mesa Diretora, também está em jogo o comando das comissões permanentes, como a cobiçada de CCJ.

Governo quer cancelar indenização a ex-militares

Matéria do Estadão diz que Planalto considera ‘absurdo’ o pagamento de R$ 7,4 bilhões a ex-integrantes da Força Aérea Brasileira que alegam perseguição política no período de 1946 a 1988.

Trump pede união no Congresso, mas insiste em construir o muro

“Os muros funcionam e muros salvam vidas. Então vamos trabalhar juntos, encontrar um compromisso e chegar a um acordo”, disse o presidente.

Democratas respondem discurso de Donald Trump sobre Estado da União

“Em vez de trazer de volta empregos, as fábricas estão fechando, as demissões estão chegando”, disse a democrata.

De cães a carros autônomos: o Softbank presta conta de seus US$ 100 bi

O grupo japonês de telecomunicações que investe pesado em empresas de tecnologia, como Uber e WeWork, divulga hoje os resultados do quatro trimestre.

Lucro do BNP Paribas sobe 1,1% no 4º trimestre, a 1,44 bilhão de euros

A receita do BNP, que tem sede em Paris, caiu 3,5% na mesma comparação, a 10,16 bilhões de euros.

Número de mortos confirmados em Brumadinho sobe para 142

Defesa Civil informou que ainda há 194 desaparecidos e os localizados já totalizam 392.

Política e mundo

Promotor abre mão de conduzir investigações sobre Flávio Bolsonaro

Após repercussão na mídia, Claudio Calo publicou nota em que diz ter entendido ser mais “juridicamente oportuno” outro promotor assumir o caso.

Estado de saúde de Bolsonaro melhora, mas alta ainda não foi definida

Boletim médico aponta aumento do movimento do intestino do presidente, o que permitiu a ingestão de líquidos por via oral.

Doria anuncia privatização de Zoológico e Jardim Botânico

Governador de São Paulo também reforçou a promessa de desestatizar todos os aeroportos paulistas até 2020.

STJ: Engenheiros não apresentam risco à investigação de Brumadinho

Ministro da corte soltaram funcionários da Vale e da alemã Tuv Sud que assinaram relatório de segurança da barragem de Brumadinho.

Papa diz que o Vaticano está aberto a mediação na Venezuela

Francisco confirmou que Maduro escreveu uma carta para ele, mas que ainda não havia lido; pontífice afirmou que os dois lados precisam solicitar a ajuda.

Casa Branca nega envolvimento de Trump em investigação sobre corrupção

O comitê que organizou a cerimônia de posse do presidente norte-americano está sob investigação.

Enquanto você desligou…

Vale diz que 107 famílias de vítimas já receberam auxílio de R$ 100 mil

Valor de R$ 10,7 milhões não entrará em indenizações que forem impostas judicialmente para a mineradora.

Brasil vai buscar compensações da UE por sobretaxas de importações de aço

O bloco econômico europeu publicou regulamentação sobre as importações do aço que excederam limites estabelecidos por categoria de produto.

BRF aprova ex-presidente da Petrobras para Vice-Presidência Financeira

Mercado reagiu bem e as ações da companhia chegaram a subir mais de 5% nesta terça-feira; Nomeação de Ivan Monteiro depende de autorização do governo.

Petrobras firma acordo de US$ 682,6 mi com MPF para projetos sociais

Metade dos recursos será administrado por fundação independente, outros 50% serão usados pela empresa para pagar eventuais condenações.

Após corte de ICMS, Gol deve anunciar novas malhas em até 60 dias

Governo paulista reduziu o imposto sobre combustíveis para aviação de 25% para 12%; ações de companhias aéreas subiram com medida.

O lucro de R$ 25 bilhões do Itaú decepcionou?

Os bilhões conquistados pelo Itaú não foram suficientes e as ações caíram na bolsa; banco comemora crédito para pessoa física e margens.

Guaidó quer mostrar à China que Maduro é ruim para os negócios

China e da Rússia são fundamentais para Maduro se manter no poder: países preencheram o vácuo deixado pelo afastamento dos Estados Unidos.

Agenda

Nesta quarta-feira (6) será divulgada no Brasil a taxa de juros Selic. Nos EUA, o destaque é para a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2018