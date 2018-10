Militares entregam lista para governo de transição e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (30) para começar o dia bem informado:

Bolsonaro e aliados se reúnem hoje para definir 50 nomes à transição. A expectativa é de que as indicações, que devem compor a linha de frente do novo governo, sejam anunciadas nos próximos 30 dias.

Em entrevistas, Bolsonaro nega que houve ditadura no Brasil e ataca Folha. Ao SBT, Rede TV, Band, Globo e Record, presidente eleito prometeu não perseguir oposição e defendeu maioridade penal de 14 anos.

Bolsonaro quer negociar com Temer aprovação da reforma da Previdência. “Semana que vem estaremos em Brasília”, disse o presidente Jair Bolsonaro à emissora de TV.

Crise na fronteira americana: 7 mil imigrantes vs. 5 mil militares. Reforço de militares americanos começa a chegar hoje à fronteira com o México para barrar marcha de imigrantes da América Central.

Clima de fim de festa na Smiles, uma campeã de lucro. Clima de fim de festa na Smiles, uma campeã de lucro.

O contra-ataque da Cielo contra Stone e PagSeguro. Maior empresa de pagamentos do país divulga resultados em meio a momento de euforia com as novatas.

Núcleo militar quer metade dos cargos na transição. Segundo jornal O Estado de São Paulo, grupo chefiado pelos generais da reserva Augusto Heleno e Oswaldo Ferreira envia lista de 25 nomes a Onyx Lorenzoni, que deve coordenar processo de troca de governo.

Especialistas questionam eficiência da educação na gestão Bolsonaro. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, integrantes da campanha do presidente eleito são ligados à empresas de ensino a distância.

Sergio Moro não descarta participar do governo Bolsonaro. Segundo matéria do jornal O Globo, a interlocutores, magistrado afirma que seria uma forma de afastar temor de parte da sociedade de quebra do Estado Democrático e de Direito.

“Só uma frente apartidária conterá um governo de ocupação”. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Wanderley Guilherme dos Santos, cientista político, vê que, no Brasil, acontece um “ataque à democracia pela própria democracia”.

Lula pede calma ao PT e vê Haddad como liderança da oposição após eleição. Apesar da derrota, avaliação é de que PT conseguiu liderar um processo que reuniu gente para além dos partidos em uma frente que envolveu a sociedade.

Reduzir número de pessoas armadas não diminuirá violência, diz Bolsonaro. Exemplo citado por ele para corroborar a tese é que a violência em uma região tende a diminuir conforme aumenta o número de autos de resistência da PM.

Presidente do PSL diz que reforma da Previdência pode ser votada em 2018. Ao contrário do que fala a equipe de Jair Bolsonaro, o presidente do partido Luciano Bivar acredita que há chances de votar a reforma proposta por Temer.

Em entrevista, mulher de Bolsonaro diz que quer “fazer a diferença”. Sobre o futuro governo do marido, Michelle afirmou que Bolsonaro “só quer segurança e o ser humano só respeita o que ele teme”.

Eleitores que votaram em Bolsonaro acreditam que “tudo vai mudar” no país. Apesar da euforia, muitos eleitores decidiram apoiar Bolsonaro em grande parte pela rejeição ao seu adversário no segundo turno, Fernando Haddad.

Mike Pompeo e Bolsonaro discutem parceria diante da crise na Venezuela. Outros temas discutidos foram a luta contra o crime transnacional e formas de reforçar as relações econômicas entre os países.

MP vai investigar deputada do PSL que pediu monitoramento de professores. Promotoria irá apurar possível violação ao direito à educação.

Ato de apoiadores pró e contra Bolsonaro termina em bate-boca na UnB. Algumas aulas foram canceladas e houve discussão entre manifestantes favoráveis e contrários a Bolsonaro; não houve confronto, segundo a universidade.

Justiça equatoriana rejeita ação de Assange contra regras em embaixada. Fundador do Wikileaks teve suas comunicações suspensas ao descumprir acordo feito com o país latino-americano.

“Trumpismo chega ao Brasil”, diz revista americana sobre Bolsonaro. Revista relembra posições polêmicas do candidato, compara suas ideias às de Trump e diz que há risco às normas e instituições democráticas.

Bolsonaro seria “Trump dos trópicos”? Para Casa Branca, não. Governo americano deixou claro que só existe um Trump no mundo: o que comanda os Estados Unidos.

Major Olímpio: PSL pode alcançar 70 deputados federais em 2019. Presidente da legenda de Jair Bolsonaro em São Paulo nega apoiar o governo de João Doria e diz que partido deveria ficar isento.

Enquanto você desligou…

Novos preços de referência para o diesel caem até 10,44%, aponta ANP. Maior redução ocorrerá no Nordeste, onde o litro comercializado passará de R$ 2,3203 para R$ 2,0780.

Lucro da Klabin cai 73% no 3º trimestre e vai a R$ 104 mi; receita avança. Teve destaque no período a contínua demanda por celulose, em especial da China, o que possibilitou que a melhora de preços se prolongasse.

Lucro líquido do Itaú Unibanco soma R$ 6,45 bi no 3º tri, alta de 3,2%. Valor é 3,2% superior ao registrado no mesmo intervalo de 2017.

Governo antecipa novo teto de financiamento de imóveis com uso do FGTS. Novo valor passa a ser de R$ 1,5 milhão e atende ao pedido de construtoras para impulsionar as vendas no setor.

Bolsonaro pode surfar em onda de alta do petróleo. Produção da Petrobras pode subir até dois dígitos em 2019 e exportações devem crescer justamente num momento de alta do preço do produto.

Número de empresas inadimplentes sobe 9,39% com influência do Sudeste. Alta na região foi a maior do país: 17,16%.

Agenda

Nesta terça-feira, o destaque no país fica para a divulgação da taxa de desemprego, medida pelo IBGE. Nos Estados Unidos, serão divulgados dados sobre o preço dos imóveis, os estoques de petróleo bruto semanal (API) e da confiança do consumidor pela Conference Board. Na China, serão divulgados os índices de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial e de não-manufaturados. Já na Zona do Euro, o destaque é para o PIB trimestral e anual da região.