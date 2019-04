Microsoft iguala Apple e Amazon e supera US$ 1 tri em valor de mercado

Nova York — A Microsoft superou nesta quinta-feira, 25, US$ 1 trilhão em valor de mercado, em alta puxada pelos bons resultados trimestrais apresentados ontem pela empresa, igualando uma marca só atingida pelas rivais Apple e Amazon.

No início da sessão no índice composto Nasdaq, um dos principais indicadores da Bolsa de Valores de Nova York, os papéis da Microsoft subiam 5%, superando os US$ 130,51 necessários para que a empresa quebrasse a barreira do trilhão em valor de mercado.

A Microsoft anunciou ontem que lucrou US$ 26 bilhões nos nove primeiros meses do exercício fiscal de 2019, que começou em julho do ano passado. O resultado é quase quatro vezes maior que o registrado no mesmo período do ano anterior.

O desempenho real da empresa, no entanto, é bem inferior, se os números forem analisados em maior profundidade. Parte da explicação para o crescimento da Microsoft foi a reforma tributária sancionada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No exercício fiscal anterior, a Microsoft havia gastado US$ 18 bilhões em despesas fiscais, um valor que despencou para apenas US$ 5 bilhões nos resultados divulgados ontem pela empresa.

Nos nove primeiros meses do atual ano fiscal, a empresa fundada por Bill Gates e Paul Allen faturou US$ 92,1 bilhões, um crescimento de 14,7% em relação aos US$ 80,2 bilhões do exercício anterior.