Metrô acusa construtora e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Metrô pede que MP investigue Andrade Gutierrez. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a acusação aponta que a construtora teria interferido em perícia na obra da linha 17-Ouro. As obras estão paradas há mais de quatro anos.

Lava Jato prende banqueiro ligado a Cabral. Sob acusações de lavagem de R$ 90 milhões em joalheira, o ex presidente do Banco Pactual foi preso no Rio de Janeiro em nova Operação da Lava Jato.

Ana Amélia com Alckmin. Na reta final das pré-campanhas, senadora Ana Amélia (PP-RS), aceitou o posto de candidata a vice-presidente na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB).

Aécio desiste de reeleição ao Senado e agora quer ser deputado. O senador Aécio Neves (PSDB-MG) desistiu de disputar a reeleição e anunciou na tarde desta quinta-feira, 2, que vai disputar uma vaga de deputado federal por Minas Gerais.

Entre alta do petróleo e o risco Brasil: o resultado da Petrobras. Balanço que será divulgado nesta sexta-feira pode trazer lucro trimestral 20 vezes superior, mas enquanto isso a estatal enfrenta questões sobre o futuro.

PPSA muda regra de leilão e pode obter R$ 3 bi. De acordo com o jornal Valor Econômico, a Pré-sal Petróleo S.A mudou as regras e volumes ofertados para tornar mais atrativa a licitação.

Positivo põe a venda ativos de educação. Segundo o jornal Valor Econômico, a expectativa dos vendedores é de levantar cerca de R$ 650 mi pela universidade e pelos colégios.

Brasileiro vai assumir o comando da Avon. O colombiano David Legher estava há 17 anos na companhia. Novo executivo terá o desafio de reestruturar a filial, disse o jornal Valor Econômico.

Marfrig negocia fornecimento de carne e pode desbancar Minerva. A Minerva Foods, terceira maior produtora de carne bovina do país pode deixar de fornecer carne para a BRF, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Política e mundo

Empresas lançam manifesto para promover inclusão digital no país. Objetivo é apresentar aos candidatos à Presidência da República propostas para o crescimento tecnológico do Brasil.

PV confirma aliança com Rede e Eduardo Jorge será vice de Marina. “Partido entendeu que essa aliança fortalece as composições nos Estados”, disse o presidente nacional do PV.

Enquanto você desligou…

CCR troca os líderes de suas linhas de negócios. Na CCR Aeroportos, Eduardo Camargo assume no lugar de Ricardo Bisordi. Na CCR AutoBAn, Cristiane Gomes substitui Mauricio Vasconcellos e Roberto Siriani.

Ressegurador IRB Brasil Re tem lucro líquido de R$ 287,3 mi no 2º tri. Cifra é 24% superior à vista em igual intervalo de 2017, de R$ 231,7 milhões. Na primeira metade do ano, o resultado da companhia foi a R$ 541,3 milhões.

Usinas de cana reduzirão investimentos e empréstimos, diz Itaú BBA. Diretor do banco de investimento disse que ambiente operacional difícil durante esta colheita reduzirá o apetite do setor por investimentos e riscos.

Agenda

Nesta sexta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, o relatório de emprego não agrícola, a taxa de desemprego, balança comercial de junho, o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) ISM, as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC e o número de exportações e importações mês a mês. Na Zona do Euro, PMI de serviços e vendas no varejo.