Metalúrgicos em alerta e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Decisão de Donald Trump põe 5 mil metalúrgicos em alerta. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a sobretaxa à exportação do aço para os EUA prejudica diretamente o Brasil, grande exportador do produto para o mercado americano.

Negociações com ações de empresas fundadas por Eike disparam na Bolsa. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostra que papéis de ex-OGX, CCX, MMX, OGpar e OSX tiveram oscilação atípica nos últimos pregões.

Vereadora do PSOL, Marielle Franco é assassinada a tiros no Rio. Crime, que também vitimou o motorista do carro onde ela estava, pode estar ligado à militância política.

Juro baixo leva empresas a quitar dívidas no BNDES. De acordo com o jornal Valor Econômico, a queda da taxa básica de juros para a mínima histórica de 6,75% ao ano está levando empresas a fazer pré-pagamentos de dívidas

Cresce apoio a Bolsonaro no meio rural. Lideranças do setor dizem que simpatia ao político já não está restrita aos radicais da "turma da fivela", revelou uma reportagem do jornal Valor Econômico.

O que 7 anos de guerra brutal fizeram com a Síria. O conflito no país completa mais um aniversário. Veja como está a situação da Síria em 2018 e entenda as perspectivas para o seu futuro.

Política e mundo

Cármen Lúcia diz que habeas corpus de Lula não depende da pauta do STF. Caberia ao ministro Edson Fachin, relator do caso, levar a questão para julgamento sem agendamento prévio.

Defesa de Lula faz “ofensiva jurídica” sobre Fachin por liberdade. A defesa tenta evitar que o petista seja preso logo após a apreciação de embargos de declaração pelo TRF4.

Gilmar Mendes barra prisão em 2ª instância de quatro condenados. A decisão foi tomada em habeas corpus no dia 5 de março e beneficiou os condenados que estavam detidos desde junho do ano passado.

Senado aprova quarentena para ex-membros do Judiciário e do MP. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados antes de ir à sanção presidencial e entrar em vigor.

Senado dos EUA alivia bancos menores de crivo mais rigoroso do Fed. Projeto aprovado pode reverter diversas regras financeiras em vigor no país desde a sanção do conjunto de leis conhecido como Dodd-Frank, em 2010.

Enquanto você desligou…

Diretores da Funcef e Petros são denunciados por gestão temerária. Segundo o MPF, os dois fundos investiram R$ 17 milhões cada sem “observar os deveres de diligência e princípio da rentabilidade, segurança e liquidez”.

Anglo American é alvo de ação por danos sociais. A ação pede que a empresa seja obrigada a destinar R$ 400 milhões a um fundo especial para reparação dos danos.

Eletrobras lançará 3º programa de demissão voluntária. O presidente da Eletrobras disse que a intenção é obter uma economia de 1 bilhão de reais com o corte de 3 mil vagas.

Toys “R” Us planeja fechar ou vender lojas nos EUA, diz jornal. A medida que deve se estender também para outros países, como Espanha e França.

Lucro ajustado da BrMalls cresce 13,5%, para R$ 129 mi. Em dezembro passado, a BRMalls avançou com sua estratégia de reciclagem do portfólio de ativos, vendendo participação em cinco shoppings.

Natura tem lucro de R$ 256,8 milhões no 4º trimestre, alta de 23%. A Natura encerrou o ano com endividamento líquido de 3 vezes o Ebitda, abaixo do nível projetado pela empresa, de 3,6 vezes.

Cade arquiva processo contra Fiat, Ford e Volkswagen. A maioria do conselho não seguiu o conselheiro relator, Paulo Burnier, que havia votado pela condenação das montadoras em novembro.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o IBC-Br. Nos Estados Unidos, sai o Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia de março.