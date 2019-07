Mesmo com lucro maior, Bradesco cai 4% e contamina outros bancos

Mesmo com um balanço robusto no segundo trimestre, o banco Bradesco sofria uma forte queda em seus papéis na manhã desta quinta-feira (25). Tanto as ações ordinárias (ON) como as preferenciais (PN) perdiam acima de 4%. O mau humor também contaminou os papéis do concorrente Itaú Unibanco, que caía mais de 2% perto do mesmo horário, ajudando a derrubar o Ibovespa que caía mais de 1%. Santander perdia ao redor de 1,5% e Banco do Brasil recuava 2%.

O segundo maior banco privado do país teve alta de 25,2% no lucro líquido recorrente, beneficiado por aumento em receitas com prestação de serviços, maior margem financeira e menos despesas com provisões para perdas com inadimplência. O lucro líquido recorrente foi de 6,462 bilhões de reais entre abril e junho, superando a previsão média de analistas de 6,059 bilhões de reais, segundo a Refinitiv.

O banco ainda apresentou crescimento de 8,7% na carteira de crédito expandida, para 560,54 bilhões de reais. De acordo com um gestor ouvido pela Reuters, a receita de tarifas e despesas surpreenderam negativamente, apesar do crescimento, houve uma desaceleração da carteira que chamou atenção. “Como as expectativas eram que esse resultado fosse o melhor do setor, a ação acaba sofrendo bastante”, disse. Para a equipe do BTG Pactual, onde importa mais, os números do Bradesco foram bons.

A equipe da XP Investimentos escreveu em relatório que ainda vê o Bradesco como o melhor veículo no setor de bancos no segundo trimestre e reiterou a recomendação de compra e preço-alvo de R$ 47 para a ação.