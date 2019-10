Mesmo após prejuízo, ação da Usiminas avança no Ibovespa

As ações da Usiminas (USIM5) chegaram a figurar entre as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira (25), com ganhos de mais de 3%, após a companhia reportar um prejuízo no terceiro trimestre de 2019 e queda no lucro operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) na comparação ano a ano, mas crescimento no saldo em caixa.

Às 10:45, as preferenciais de classe A da siderúrgica tinham elevação de 3,31%, a 7,49 reais, enquanto o Ibovespa avançava 0,87%. No final da manhã, subiam menos, ao redor de 1,8%.

“Fraco como esperado, mas fluxo de caixa positivo traz um elemento positivo”, observou o analista Caio Ribeiro, do Credit Suisse. O analista Leonardo Correa, do BTG Pactual, também pontuou que os números foram fracos, mas não tão ruins como alguns participantes do mercado temiam.