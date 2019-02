Merval sobe; IPC desce

Buenos Aires – O índice Merval, da Bolsa de Comércio de Buenos Aires, fechou nesta sexta-feira em forte alta de 4,34%, para 2.339,92 pontos.

Já o Índice Geral da Bolsa subiu 2,21%, para 143.973,57 pontos, e o Merval 25 avançou 4,09%, fechando aos 2.358,80.

O volume financeiro do pregão foi de 37,4 milhões de pesos (US$ 7,74 milhões), com 47 ações fechando em alta, 14 em queda e 12 estáveis.

No mercado de câmbio, o dólar fechou estável, cotado a 4,83 pesos para venda.

O Índice de Preços e Cotações (IPC) da Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fechou nesta sexta-feira em baixa de 0,27% aos 41.919,55 pontos. No pregão foram negociados 181 milhões de títulos, com giro financeiro de 7,153 bilhões de pesos (cerca de US$ 552 milhões).