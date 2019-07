Mercosul quer novos acordos; o “feriado” da Amazon e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (16) bem informado:

Mercosul avança em acordos com novos países

Canadá, Coreia do Sul, Cingapura e grupo de países nórdicos como Islândia, Noruega e Suíça são os alvos de novos acordos de livre-comérico

Amazon deve faturar mais de R$20 bi no feriado que criou para si

Nos EUA, principal objetivo da promoção é impulsionar o pacote mensal de assinaturas Prime. No Brasil, promoção pode estimular a varejista a ganhar terreno

De acordo com o Estadão, para o governo, reforma tributária da Câmara criará o maior imposto do mundo

Nas contas do Ministério da Economia, que defende outro projeto, proposta encampada por Rodrigo Maia exigiria fixação de alíquota de pelo menos 30%

Segundo O Globo, setor privado atenderá 50% da demanda por gás com abertura do mercado

Para Carlos Langoni, ex-presidente do BC, novas empresas ofertarão 24 milhões de m³ por dia

No Brasil — quem diria — o BC virou exemplo. Enquanto isso, nos EUA…

Enquanto Trump ataca o Fed nos EUA, entre os latinos, nem mesmo o novo governo populista do México cedeu à tentação de interferir nos juros

A hora H da Libra: Congresso dos EUA discute moeda do Facebook

Facebook terá a missão de convencer o Congresso que sua criptomoeda pode ser lançada sem prejuízos de privacidade e segurança

Política e Mundo

Indicação de Eduardo é “maior erro” do presidente Bolsonaro, diz senadora

Para presidente da CCJ, Bolsonaro deveria ter avaliado “sentimento do Senado” antes da indicação, que pode ser barrada pelos parlamentares

Justiça julga na terça HC de Flávio Bolsonaro contra quebra de sigilo

MP investiga suposta prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do ex-deputado na Alerj

Deltan pediu para Moro ajudar a liberar dinheiro para vídeo anti-corrupção

Vídeo custaria 38 mil reais, segundo mensagens vazadas; “Vc acha que seria possível a destinação de valores da Vara”, pergunta Deltan ao então juiz Moro

Toffoli deixa para agosto pedido do PT para investigar Moro

Partido entrou com representação após Bolsonaro divulgar que o ministro da Justiça lhe deu acesso a dados do inquérito sobre os laranjas do PSL

Democratas planejam voto de repúdio a ataques de Trump a congressistas

Medida pode colocar republicanos em posição incômoda, tendo que votar contra o magnata ou defender declarações consideradas racistas e xenófobas

Enquanto você desligou

Previdência deve levar 60 dias no Senado, diz presidente da CCJ

Simone Tebet afirmou que o prazo de dois meses é “confortável” para análise e aprovação da PEC pelos parlamentares após segundo turno na Câmara

Petrobras inicia fase não vinculante para venda de 4 refinarias

Unidades negociadas nesta primeira fase são Abreu e Lima (PE), Landulpho Alves (BA), Presidente Getúlio Vargas (PR) e Alberto Pasqualini (RS)

Dona do Marinex e do copo americano é comprada por grupo norte-americano

A Nadir Figueiredo é a criadora dos famosos copos americanos e da marca Marinex. Ela produz de copos de vidro de requeijão e azeitonas a travessas e taças

MRV eleva lançamentos em 5,8% no 2º trimestre e vendas crescem 2,7%

De abril a junho, lançamentos somaram R$ 1,8 bilhão e vendas líquidas atingiram R$ 1,32 bilhão

Agenda

Nesta terça-feira (16), nos EUA, o Census Bureau divulga os dados referentes às vendas no varejo no mês de junho. Esses resultados são um importante indicador dos gastos do consumidor e do ritmo da economia nos EUA. O Census também solta as informações sobre os estoques das empresas, de maio, consequência das demandas do consumidor no período. Já o Fed libera o índice de produção industrial de junho, que pode mostrar como está o emprego na indústria, o salário médio e a renda dos americanos. Por fim, o American Petroleum Institute atualiza os estoques de petróleo bruto no país.

E não esqueça que esta terça é dia de discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, que pode dar índicos da política monetária dos EUA. Também falam Robert S. Kaplan, Raphael Bostic e Michelle W. Bowman, todos membros do Fomc (o equivalente americano ao Copom do Brasil). Na Zona do Euro, o Eurostat publica as informações da balança comercial de maio, e o Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) atualiza as expectativas dos investidores da Alemanha.