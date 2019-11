Mercados reagem bem à criação de empregos nos EUA

Os dados de outubro sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos superaram as previsões de analistas e agradaram investidores. Índices acionários entraram em alta e o dólar se desvalorizou frente ao real poucos minutos depois de o Departamento do Trabalho americano divulgar o payroll, às 9h30 desta sexta-feira.

No último mês, foram criados 128 mil postos de trabalho nos Estados Unidos contra uma expectativa de menos de 80 mil novos postos. A quantidade de empregos gerados em agosto e setembro também foram revistas para cima.

Logo após a divulgação do resultado mensal, o mini S&P 500 futuro subiu 10 pontos enquanto o dólar caiu de 3,999 reais para 3,984 reais. A desvalorização da moeda americana frente à brasileira se manteve por mais tempo e, por volta das 11h, o dólar chegou a ser negociado a 3,973 reais.

Mini índice futuro de S&P 500 sobe após divulgação de payroll nos EUA

Para o economista-chefe da Infinity, Jason Vieira, a criação de empregos acima da expectativa ajudou a melhorar o humor do mercado. Para ele, foi essa dose otimismo que fez o dólar cair frente ao real.

Contudo, no contexto atual, Jason Vieira acredita que uma perspectiva mais positiva da economia americana poderia se traduzir em dólar mais alto, já que reforça a visão de que o Federal Reserve não irá voltar a cortar os juros tão cedo.

Juros menores nos Estados Unidos tendem a fazer com que os investimentos migrem para mercados emergentes, onde há maiores riscos e, consequentemente, retornos mais altos. Com a chegada de investidores estrangeiros, entram mais dólares no país, fazendo com que a moeda local se valorize.

Dólar entra em queda frente ao real pouco após EUA divulgar dados sobre mercado de trabalho

Na visão do economista, outros aspectos também ajudaram a alimentar o otimismo entre os investidores, como o avanço das negociações entre China e Estados Unidos. “A guerra comercial saiu pela culatra e está se voltando contra Donald Trump. Então, ele está precisando de resultado econômico”, analisa.

A melhor no mercado de trabalho americano também impactava positivamente o Ibovespa. Por volta das 14h20, o índice voltou a quebrar o recorde intradiário ao atingir 108.496 pontos. Às 15h, o Ibovespa subia 0,77% e ficava em 108.040,95 pontos.