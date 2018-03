Mercados europeus caem com crescentes temores de guerra comercial

Os mercados acionários europeus recuaram nesta sexta-feira, com o setor automotivo e de recursos básicos pressionados por uma onda de vendas generalizadas desencadeada por crescentes preocupações de que as tarifas norte-americanas de até 60 bilhões de dólares sobre importações chinesas poderiam aumentar.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,96 por cento, a 1.430 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,9 por cento, a 366 pontos, terceiro dia de queda, puxada pelo recuo da maioria dos setores.

Todos os olhos estavam na resposta da China, que instou os Estados Unidos na sexta-feira a “retroceder” e revelou seus próprios planos para impor tarifas sobre até 3 bilhões de dólares em importações norte-americanas.

Apesar dos riscos de que as tarifas possam desencadear uma guerra comercial, alguns investidores disseram que ainda não esperam que isso aconteça, destacando que as medidas de retaliação anunciadas pela China permanecem relativamente brandas.

A cautela, no entanto, levou os investidores para ações defensivas, como as de concessionárias de serviços públicos e as de telecomunicações, consideradas menos expostas à deterioração do comércio global.

Ainda na frente tarifária, as taxas norte-americanas anunciadas anteriormente sobre as importações de aço e alumínio entrarão em vigor nesta sexta-feira, mas mais países, incluindo a União Europeia, obtiveram uma isenção temporária.

“Em teoria, seria uma notícia reconfortante, mas na realidade corre o risco de tornar o confronto entre os EUA e a China mais duro”, disse o gerente de fundos da JCI Capital, Alessandro Balsotti.

Entre as companhias expostas às tarifas de aço e alumínio, as ações das montadoras Fiat Chrysler e BMW caíram, assim como as da fabricante de tubos de aço Tenaris e as da ThyssenKrupp.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,44 por cento, a 6.921 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,77 por cento, a 11.886 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,39 por cento, a 5.095 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,49 por cento, a 22.289 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,99 por cento, a 9.393 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,57 por cento, a 5.342 pontos.