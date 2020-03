Mercados emergentes têm saída recorde de capital, diz IFI

São Paulo — Os mercados emergentes enfrentam as piores saídas de capital já registradas, de acordo com o Instituto de Finanças Internacionais (IFI).

As saídas durante o surto de coronavírus atingiram US$ 30 bilhões em 45 dias, acima do montante na época do pânico causado pela desvalorização do yuan da China em 2015 e durante a crise financeira global de 2007-2008, segundo análise de Jonathan Fortun Vargas.

A piora do mercado global que atinge economias emergentes mostra poucos sinais de melhora. No mercado de petróleo, o preço do barril caiu mais de 30% no início das negociações na Ásia na segunda-feira. E os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ficaram abaixo de 0,5% pela primeira vez.

Economistas alertam que o pior ainda está por vir para a economia global, já que EUA e Europa enfrentam a possibilidade de uma recessão no primeiro semestre, segundo Joachim Fels, assessor econômico global da Pacific Investment Management.