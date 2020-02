Mercados da China registram pior mês desde maio de 2019 por coronavírus

Xangai / Hong Kong — Os índices acionários da China recuaram nesta sexta-feira e encerraram o pior mês desde maio do ano passado, uma vez que os temores sobre o surto de coronavírus se tornar uma pandemia pesou sobre os mercados globais.

A queda de 3,2% do índice de Xangai em fevereiro, entretanto, é modesta em comparação com os outros importantes mercados graças a um rali em meados do mês diante de medidas de apoio do governo.

No dia, o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 3,55%, enquanto o índice de Xangai teve perdas de 3,71%. Ambos marcaram a pior queda diária desde 3 de fevereiro, quando as infecções estavam rapidamente se espalhando na China.

“Podemos ter subestimado o impacto do surto do vírus fora da China“, disse Yan Kaiwen, analista do China Fortune Securities.

“Embora a China tenha conseguido controlar rapidamente o surto do vírus, não existem garantias de que outros países poderão fazer o mesmo”, completou.

No mês, o CSI300 recuou 1,6%, enquanto o SSEC caiu 3,2%, registrando o pior mês desde maio de 2019, e a maior perda semanal desde abril.

Em comparação, o japonês Nikkei despencou 9% este mês, e o S&P 500 tinha queda de quase 8% até o fechamento de 27 de fevereiro.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 3,67%, a 21.142 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,42%, a 26.129 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 3,71%, a 2.880 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 3,55%, a 3.940 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 3,30%, a 1.987 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,24%, a 11.292 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 3,23%, a 3.011 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 3,25%, a 6.441 pontos.