Mercados chineses recuam após lucros enfraquecerem

Xangai – Os índices acionários chineses recuaram nesta segunda-feira, com os fracos lucros industriais e as empresas de consumo somando-se às preocupações com a desaceleração da economia, o que destaca o crescente ceticismo dos investidores com a eficácia das tentativas de Pequim de estabilizar os mercados acionários locais.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 3,0 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 2,2 por cento, ficando abaixo do nível de 2.600 pontos, a 2.542,10.

“As ações estão sendo lideradas pelos balanços corporativos, e esperamos que o crescimento nos resultados do terceiro trimestre mostre uma queda maior do que as divulgações do meio do ano, com o principal quadro mostrando um declínio ainda mais claro”, disseram analistas da Huatai Securities, acrescentando que eles vêem pouco espaço para uma recuperação no curto prazo.

Ambos os índices estão a caminho de registrarem seus piores desempenhos mensais desde janeiro de 2016, com o Xangai Composite recuando 9,9 por cento e o CSI300 com queda de 10,5 por cento.

“As autoridades têm anunciado políticas de apoio, mas pode levar algum tempo para serem implementadas”, disse um analista de uma corretora do sul da China. “O crescimento do lucro está diminuindo e os investidores estão preocupados com as perspectivas”.

Ele disse que a fraqueza do mercado regional e a preocupação com a taxa de câmbio do iuan também pesaram sobre a confiança.

O crescimento dos lucros das empresas industriais da China desacelerou pelo quinto mês consecutivo em setembro, com as vendas de matérias-primas e produtos manufaturados diminuindo ainda mais, mostraram dados divulgados no sábado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,16 por cento, a 21.149 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,38 por cento, a 24.812 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 2,18 por cento, a 2.542 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 3,05 por cento, a 3.076 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,53 por cento, a 1.996 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,29 por cento, a 95.516 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,32 por cento, a 2.981 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,11 por cento, a 5.728 pontos.