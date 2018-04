Mercados asiáticos avançam com redução nas tensões entre Coreias

Os mercados acionários asiáticos avançaram nesta segunda-feira, com as tensões entre as Coreias do Sul e do Norte diminuindo e os resultados do primeiro trimestre, embora alguns investidores estejam cautelosos com as perspectivas em meio à disputa comercial entre Estados Unidos e China.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 1,01 por cento às 7:30 (horário de Brasília).

O índice da Coreia do Sul KOSPI saltou 0,9 por cento após lucros recordes da gigante de tecnologia Samsung Electronics e depois de uma cúpula inter-coreana bem sucedida.

Os líderes da Coreia do Norte e Coreia do Sul prometeram em cúpula histórica na sexta-feira trabalhar pela “completa desnuclearização” da península coreana, mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que irá manter pressão sobre Pyongyang através de sanções antes de seu próprio encontro sem precedentes com o norte-coreano Kim Jong Un.

A liquidez foi baixa nesta segunda-feira, por conta de feriados no Japão, China e Índia e com grande parte dos mercados asiáticos fechados na terça-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei não abriu.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,74 por cento, a 30.808 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC não teve operações.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, permaneceu fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,92 por cento, a 2.515 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,99 por cento, a 10.657 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,03 por cento, a 3.613 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,49 por cento, a 5.982 pontos.