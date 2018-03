Mercados acionários europeus fecham em alta nesta sexta-feira

Londres – Os mercados acionários europeus fecharam em alta nesta sexta-feira, lideradas pelo NEX Group após uma oferta de aquisição, mas as ações encerraram a semana com uma leve queda uma vez que as preocupações com uma guerra comercial e tensões geopolíticas mantiveram os investidores apreensivos.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,34 por cento, a 1.479 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,22 por cento, a 378 pontos.

Na semana, o STOXX 600 registrou perda de 0,1 por cento.

As preocupações com uma possível guerra comercial pairaram sobre as ações desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste mês tarifas sobre as importações de aço e alumínio, enquanto mudanças no gabinete presidencial também impactaram o humor do mercado.

“Nós nos tornamos um pouco menos entusiasmados com as ações europeias à medida que o ano avança”, disse Gautam Batra, diretor de investimentos da Mediolanum Asset Management.

“…as notícias no front comercial não são favoráveis ​​para a Europa”, acrescentou Batra.

Negociações sobre acordos aqueceram a sessão, com o operador de câmbio NEX Group fechando em alta de 30,3 por cento após uma oferta de aquisição preliminar do CME Group.

O grupo de telecomunicações Altice avançou 3,4 por cento depois de divulgar resultados, com o grupo endividado dizendo que vê sinais de recuperação no competitivo mercado francês.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,34 por cento, a 7.164 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,36 por cento, a 12.389 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,29 por cento, a 5.282 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,63 por cento, a 22.857 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,79 por cento, a 9.761 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,09 por cento, a 5.435 pontos.