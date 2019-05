Mercado vê economia maior com reforma e aprovação em 4 meses

(Bloomberg) — Agentes do mercado financeiro elevaram suas estimativas para a economia do governo com a reforma da Previdência, apostando que o comprometimento dos parlamentares com o tema deve ofuscar as dificuldades que a administração do presidente Jair Bolsonaro encontra em formar uma maioria no Congresso.

Investidores e economistas agora estimam que a reforma — cuja aprovação é amplamente esperada para o terceiro trimestre do ano — levará a uma economia de cerca de R$ 680 bilhões em 10 anos, segundo mediana de pesquisa feita pela Bloomberg com 47 instituições financeiras. A pesquisa anterior, feita em abril, mostrava uma expectativa de economia de R$ 630 bilhões. A expectativa atual significa 57% da proposta original enviada pelo governo.

Na avaliação de Mauricio Oreng, estrategista sênior para Brasil do banco Rabobank, o ambiente político segue tensionado. “Mas, dada a extrema necessidade de passar a reforma e o tamanho da deterioração que pode seguir uma decepção neste tema, ainda acho que uma reforma relativamente eficaz acaba passando no 2º semestre”, disse.