Mercado troca de candidato e acredita que Bolsonaro ganhará eleições

São Paulo – O pré-candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foi apontado como vencedor das eleições presidenciais em 2018.

A resposta foi apontada por 48% dos respondentes de um levantamento realizado pela XP Investimentos nos dias 4 e 5 de junho.

A pergunta feita para 204 investidores institucionais foi a seguinte: “quem será o vencedor das eleições em 2018?”.

Na comparação com a pesquisa anterior, houve um aumento na percepção que Bolsonaro ganharia as eleições. No levantamento realizado em abril, o deputado era indicado por apenas 29% dos respondentes.

Já Geraldo Alckmin, do PSDB, apresentou o caminho inverso. Em abril, 48% acreditavam que ele seria eleito presidente. Em junho, o percentual caiu para 31%.

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) subiu de 1% em abril para 13% em junho, enquanto a ex-senadora Marina Silva (Rede) passou de 3% para 5% das menções.

Segundo turno

Em relação aos candidatos que estarão no segundo turno das eleições, 85% disseram que Jair Bolsonaro estará presente na disputa.

Outros 55% dos respondentes apontaram Ciro Gomes, 60% disseram Geraldo Alckmin e 11% indicaram Marina Silva.

Sobre os cenários para segundo turno, 44% apostam que haverá uma disputa entre Bolsonaro e Ciro Gomes.

Outros 25% acreditam que Bolsonaro e Alckmin devem disputar o segundo turno e 10% apontaram Bolsonaro e Marina Silva. Já a disputa entre Alckmin e Ciro teve 9% das respostas.