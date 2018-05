Mercado ignora BC e manda recado: não quer candidato populista

São Paulo – Após o dólar registrar a maior valorização dos últimos dois anos ante o real, o Banco Central mudou a sistemática para intervir no mercado de câmbio.

A partir de hoje, o BC passou a realizar uma oferta adicional de swap cambial tradicional, equivalente à venda de dólar no mercado futuro. Com esta mudança, o Banco Central realizou um leilão para a rolagem de 50,7 mil contratos que vencem em junho e outro leilão para a oferta de 5 mil novos swaps.

A estratégia para conter a alta do dólar parece não ter funcionado. Hoje, a moeda fechou em alta de 0,76%, sendo negociado na casa dos 3,62 reais. Na máxima, o dólar bateu 3,63 reais.

A disparada do dólar foi impactada diretamente pela pesquisa eleitoral divulgada pela CNT/MDA nesta manhã.

Os dados apontaram que sem a participação de Lula na disputa pela presidência, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, lidera as intenções de votos, com 18,3%, Marina Silva (Rede) aparece em seguida com 11,2%, Ciro Gomes (PDT), com 9%. Já Geraldo Alckmin (PSDB), tem 5,3% da intenções de voto.

No cenário com Lula, o petista tem 32,4% das intenções de votos, seguido por Bolsonaro, 16,7% e Marina Silva, com 7,6%.

Para Celson Plácido, estrategista-chefe da XP Investimentos, os dados desapontaram os investidores.

A expectativa era que os votos do possível candidato à presidência Joaquim Barbosa (PSB), fossem transferidos para os candidatos considerados pró-reforma, como Geraldo Alckmin (PSDB), Henrique Meirelles (MDB) e Rodrigo Maia (DEM). E não foi o que aconteceu.

Plácido destaca que os candidatos considerados reformistas continuam estagnados em relação à pesquisa anterior, como Geraldo Alckmin. Em contrapartida, os candidatos considerados populistas, Bolsonaro e Lula, seguem na liderança.

“O Brasil tem uma dívida em elevação. Existe há necessidade de um presidente reformista e não de um populista”, diz Plácido.

Lula e Bolsonaro

Sobre o desempenho de Lula na pesquisa, Pedro Paulo Silveira, Economista-Chefe da Nova Futura Investimentos, afirma que a preocupação do mercado não se refere diretamente à possibilidade do candidato do PT concorrer ou ganhar as eleições, já que ele pode ser inelegível, devido a Lei da Ficha Limpa.

Os investidores seguem atentos à possibilidade dos votos de Lula serem transferidos para Ciro Gomes. “O que está sendo avaliado é a capacidade dele aglutinar votos para o Ciro.”

Em relação ao Bolsonaro, Silveira destaque o deputado ainda é grande incógnita ao mercado, já que seu plano de governo ainda não é claro, assim como a sua governabilidade.

“No Brasil, o governo depende do Congresso. Se não tem a aprovação do Congresso, não tem governo. A grande questão é que ainda não se sabe como Bolsonaro irá se comportar frente ao Congresso.”

Expectativa dólar

Apesar do cenário ainda ser muito incerto, o estrategista da XP Investimentos, Celso Plácido estima que o dólar pode continuar em alta no caso de um candidato populista ser eleito. Plácido apontou que a moeda possa ficar entre 3,80 reais e 4 reais.

No cenário de um presidente reformista ser eleito, a expectativa é que o dólar fique na casa dos 3,20 reais.