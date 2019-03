Mercado europeu avança com ganhos de EDF e Kering

O mercado acionário europeu tinha alta nesta sexta-feira após alguns dados favoráveis de empresas, com a EDF subindo após seu conselho aprovar o projeto nuclear da companhia em Hinkley Point e com a Kering em alta após sua marca de moda Gucci registrar fortes vendas.

Às 8:41 (horário de Brasília), o índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 ganhava 0,43 por cento, a 1.344 pontos. O índice pan-europeu STOXX 600 tinha alta de 0,44 por cento, a 340 pontos.

Os serviços financeiros estavam em alta, com o índice de bancos do STOXX 600 subindo 2,68 por cento, impulsionado por ganhos no Barclays e no UBS após divulgarem resultados.

A EDF ganhava 8,45 por cento depois de dizer que estava confiante sobre o compromisso do novo governo britânico para construir reatores nucleares em Hinkley Point.

As ações da Kering subiam 7,34 por cento após a Gucci superar as previsões com o crescimento das vendas orgânicas no segundo trimestre de 7,4 por cento, impulsionadas pela demanda por novos visuais da marca concebidos por Alessandro Michele, particularmente na Europa Ocidental.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,11 por cento, a 6.713 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,36 por cento, a 10.312 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,22 por cento, a 4.430 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 2,30 por cento, a 16.902 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 1,40 por cento, a 85.598 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 1,06 por cento, a 4.730 pontos.