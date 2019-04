Mercado decide esperar mais por nova Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo – Leias as principais notícias desta segunda-feira (1) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Sem Bolsonaro, Maia e Guedes tomam as rédeas da reforma da Previdência

Em Israel, o presidente estreita relações com Netanyahu e ajuda em seu marketing de campanha. Deve retornar ao Brasil na próxima quarta-feira

Mercado se apega ao longo prazo à espera de mais turbulência política

Investidores não desistiram de ver a aprovação da nova Previdência, mas ajustaram suas estratégias para uma tramitação longa e bastante confusão no caminho

Palestinos pedirão esclarecimento a embaixador no Brasil

Após anúncio da abertura de um escritório de negócios em Jerusalém, governo da Palestina reagem e pede explicações do governo brasileiro

Recuo de Bolsonaro sobre embaixada em Jerusalém é resultado da pressão do setor agroexportador

Temendo queda nas exportações do principal setor da economia, reportagem de O Globo mostra que presidente buscou um meio-termo para a promessa feita em campanha

Em meio a críticas à articulação política, Onyx monta agenda de Bolsonaro com partidos

De acordo com a repórter Andréia Sadi, do G1, ministro da Casa Civil articula conversa de líderes partidários com o presidente da República assim que ele voltar de Israel

Empresários entram no corpo a corpo para fazer pressão pela Previdência

Formado por um grupo de empresários que desde a corrida presidencial apoiou Bolsonaro e as políticas de Guedes, o movimento Brasil 200 lidera as iniciativas

Fundos têm US$ 6 bi travados, à espera da reforma da Previdência

Apetite de fundos de private equity que compram participações em empresas no Brasil nunca foi tão grande. Porém, investimentos esperam aprovação da reforma

Depois do Lyft: 15 unicórnios que vão (ou deveriam) fazer o IPO neste ano

O ano está quente para as startups avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Confira quais delas pretendem ou passaram da hora de ir às bolsas de valores

Lucro das empresas em 2018 dobra com bom resultado de estatais e Vale

Levantamento feito pelo Valor Econômico mostra que o lucro líquido de 237 empresas alcançou R$ 144 bilhões, o dobro do registrado em 2017

Racionamento na Venezuela é deixa para Guaidó aumentar a pressão

Maduro anunciou fim do expediente às 14h, a partir desta segunda-feira, para economizar luz e água

Nova política não pode significar falta de diálogo entre os Poderes, diz Paulo Skaf

Em entrevista à Folha, o presidente da Fiesp afirma que Bolsonaro não vai mudar o jeito polêmico, mas precisa ter serenidade para aprovar reformas, em especial a da Previdência, vital para investidores

Incêndio em ônibus deixa 20 mortos em Lima

Pane elétrica pode ter sido a responsável pelo início do fogo no veículo de dois andares no norte da capital peruana

Prazo de entrega da Rais acaba nesta semana

Todos as empresas com o CNPJ ativo na Receita Federal entre 1° de janeiro e 31 de dezembro de 2018 devem enviar a declaração

Inflação anual na zona do euro desacelera para 1,4% em março

Resultado no mês ficou abaixo da expectativa de analistas; índice da indústria cai

Reino Unido tenta evitar uma saída da UE sem acordo

Parlamento se reúne nesta segunda-feira em votação para testar os ânimos da Casa diante de propostas para o Brexit

Otan completa 70 anos em meio a nova rivalidade com Rússia

Reportagem do Globo mostra que aniversário é marcado por disputas internas, pressão de Donald Trump e uma possível participação do Brasil

Papa diz ter se equivocado ao chamar feminismo de “machismo de saia”

Francisco também admitiu ainda que as mulheres são pouco representadas na Igreja Católica

No Brasil, temos um Judiciário extremamente independente, diz Barroso

Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Lava Jato não terá o mesmo fim da operação italiana Mãos Limpas

Estudantes podem pedir isenção no Enem a partir de hoje

Pedidos podem ser feitos até o dia 10 de abril; isentos em 2018 que faltaram ao exame devem apresentar justificativa e solicitar novamente a gratuidade

Política e Mundo

Planalto distribui vídeo em defesa do golpe militar de 1964

Para Bolsonaro e alguns ministros, a derrubada de João Goulart do poder foi um movimento para conter o avanço do comunismo no País

Manifestantes se reúnem em atos pelo Brasil pró e contra a ditadura

Maioria das cidades brasileiras realizou atos contra a ditadura militar e manifestações favoráveis ocorreram em dois estados; veja fotos

Desembargadora derruba liminar e libera 31 de março festivo de Bolsonaro

Em nova decisão, a desembargadora acolhe recurso da Advocacia-Geral da União

Escritório em Jerusalém não tem status diplomático, diz porta-voz

Mais cedo, após anúncio, ninguém do governo conseguia explicar a jornalistas brasileiros que acompanham o presidente em Israel sobre importância do local

China manterá suspensão de tarifas adicionais sobre veículos dos EUA

Para a China, movimento serve para dar continuidade as negociações comerciais; autopeças também não terão taxas adicionais cobradas

Israel reitera forte apoio à adesão do Brasil na OCDE

O documento diz que, diante do contexto de parceria alicerçada em valores comuns de “liberdade, democracia e economia de mercado”

App de táxi feminino é criado para combater assédio e desemprego no Egito

Fyonka atualmente emprega 30 motoristas e treina mais 200 para, pouco a pouco, abrir as portas para “empregos tradicionalmente não aceitáveis” para mulheres

ONU: Intenção de comemorar golpe de 64 é “imoral e inadmissível”

Organização ressaltou que é dever de autoridades e da sociedade como um todo rejeitar ações como a proposta pelo presidente.

Bolsonaro acha que projeto de Moro não pode ser deixado para depois

De acordo com o porta-voz Otávio Rêgo Barros, presidente considera pacote anticrime tão importante quanto Previdência.

Celulares que coronel Lima escondeu serão desbloqueados em laboratório

Em primeira denúncia, Lava Jato aponta que amigo de Temer, ex-presidente e Moreira Franco cometeram crimes de corrupção lavagem de dinheiro.

MPF-RJ: Vamos lutar na Justiça para que Temer retorne à prisão

Ex-presidente foi preso na semana passada pela Lava Jato, mas solto alguns dias depois por meio de um habeas corpus.

Não aceito as críticas que são feitas ao Poder Judiciário, diz Toffoli

Motivo da recusa, segundo o ministro, é porque críticas são por causa da efetividade do Judiciário, e não por eventuais problemas.

Blecaute volta a deixar Caracas e várias regiões da Venezuela às escuras

Na quinta-feira, governo Maduro tinha dado por superado problema com eletricidade que começou na segunda.

Venezuela recebe carga de remédios e material médico da China

País asiático é o principal aliado do governo Maduro em meio à crise e pressão internacional a favor de Juan Guaidó.

Enquanto você desligou…

Justiça libera privatização do estádio do Pacaembu

Consórcio Patrimônio SP arrematou em 8 de fevereiro a concessão do complexo do estádio com proposta de R$ 111,18 milhões por 35 anos.

Acusados de matar Marielle são transferidos para presídio federal no RN

Élcio Queiroz e Ronnie Lessa deixaram penitenciária de Bangu 1, no Rio, e foram para presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Em reação a Bolsonaro, editora dará desconto em livros sobre golpe de 64

Iniciativa é resposta à sugestão do presidente para que quartéis comemorem a data no dia 31 de março.

China e EUA concluem nova rodada de negociações comerciais

Conselheiro da Casa Branca afirmou que representantes de Washington e Pequim conquistaram “grandes avanços”.

Agenda

Nesta segunda-feira (1º), nos EUA, serão divulgadas as vendas no varejo, o PMI industrial de março, os estoques de empresas e o índice de emprego no setor manufatureiro.